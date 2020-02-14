“Vatandaş “açım” diyerek kendini yakıyor, AKP yeni saray yaptırıyor” – Kulis (14 Şubat 2020)





Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu CHP parti meclisi üyesi Prof.Dr. Gaye Usluer, ülkedeki ekonomik durumu, vatandaşların çaresizlikten ötürü başvurduğu acı yöntemleri ve AKP’nin durdurak bilmeden süren israf politikasını değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:

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