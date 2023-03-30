“Vatandaş Afrika’da, yöneticiler Fransa’da gibi yaşıyor”

Halkın ekonomik sorunların giderilmesi önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, vatandaş ile ülkeyi yönetenlerin durumunu anlatırken Afrika-Fransa benzetmesi yaptı. Bulut, şunları söyledi:

SİSTEMDE KİMSENİN SORUMLULUĞU YOK

Birinci yapılması gereken, bu iktidarın bugünkü sistemiyle birlikte gitmesi. Bu iktidar iktidarda olduğu müddetçe, kaldığı müddetçe bu ekonomik sorunları çözme şansımız yok. Birincisi, bu sistem işlemiyor, kaos getiriyor, siyasi buhranlara açık bir sistem. İkincisi de yöneticiler. Yöneticilere baktığınızda, görevleri var ama sorumlulukları yok. Tüm bakanların sorumluluklarına baktığınızda, bir gram sorumluluğu yok. Hatta, yolsuzluk yapmışsan bile sorumluluğun yok, hiçbir şey olmuyor.

KOLOMB’UN YUMURTASINI MI BULDUNUZ?

Meselenin özü enflasyonu durdurmaktır. Enflasyon bu hâlde olduğu müddetçe de gelir adaletsizliği artmaya devam edecek, fakirler daha fakir, zenginler daha zengin olacak, hele hele saray şürekâsının içindeyseniz zenginliğiniz katbekat artar. Rahmetli Demirel’in bu enflasyona ilişkin söylediği bir şey var. İşte, birileri diyor ki: ‘Bu enflasyonda biz vatandaşı ezdirmeyiz’ Bugünkü iktidar gibi. Demirel de demiş ki: ‘Kristof Kolomb’un yumurtasını mı buldunuz kardeşim? Bu enflasyonu durdurmadığınız müddetçe bu yoksulluk bitmez.

HERMES ÇANTALARINA BAKTIĞINIZDA…

Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımıza gelir/giderleri açısından bakıldığında Afrika’da yaşayan ülkelerdeki vatandaş gibi Türk vatandaşı. Ancak saray ve şürekasına baktığınızda, altındaki Mercedeslerine, Audilerine baktığınızda sanki Almanya’da yaşıyor ya da çantalarına baktığınızda, Hermes çantalarına baktığınızda Fransa’daki gibi yaşıyor. Türkiye, saraylarla, uçan saray, yazlık saraylarla itibar kazanmaz, vatandaşın mutluluğuyla itibar kazanır.