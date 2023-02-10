Vatandaş Akşener’e böyle yakındı: “Bir tane yardım gelmedi”





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesinde, felaketi yaşayan vatandaşları, ziyaret etmeye devam ediyor.

“BUGÜN O GÜN”

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi’nde barınan depremzedeleri ziyaret eden Meral Akşener, karşılaştığı bir vatandaşa, “Biz neyi öğrendik Öğretmen Okulları’nda, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Bu gün o gün” sözleriyle teselli vermeye çalıştı.

“HANİ GÜÇLÜYDÜK BİZ”

Fen Lisesi’nde barınan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Akşener’e bir vatandaş ise, “Bir tane yardım gelmedi. Bir tane. Hani güçlüydük, ne oldu bize” diyerek tepkisini dile getirdi.