Vatandaş Artık Erdoğan’a ve AKP Hükümetine İnanmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yoluyla katıldığı Kars Barajı açılış töreninde ekonomideki toparlanma sinyallerinin oldukça güçlü olduğunu belirterek, “Bu süreçten hızlı bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum” dedi. Erdoğan “Ekonomide büyük bir ivme bekliyoruz. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız” sözlerini kullandı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023 için konulan hedeflerin başında gelen dünyanın en büyük ekonomisi olma hedefine ulaşıp ulaşamayacağı ayrı bir analiz konusu. Peki halihazırda ilk 10 sıralamasına gerçekten en yakın konumda mı? Vatandaş Artık CB. Erdoğana ve AKP Hükümetine İnanmıyor