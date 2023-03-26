Vatandaş balçık içinde, belediye kebap peşinde

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin başında geldi, önce deprem ardından sel vurdu. Şanlıurfa’da vatandaşlar balçık içinde, çadırlarda yaşamaya çalışırken belediye ilginç ihalelerle gündeme geldi. Belediye tüm kentte iftar yemeği vermek üzere Patlıcanlı kebap, Adana kebap, Urfa kebap, domatesli kebap satın aldı.

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 3 Mart 2023’te ihaleye çıkarak 246 bin 500 öğün iftar yemeği satın aldı. İftar menüsü için 20 Mart 2023’te 14 milyon 790 bin TL ödedi.

4 KEBAPTAN BİRİ DAĞITILACAK

Halfeti, Bozova, Suruç, Hilvan, Harran, Haliliye, Eyyübiye, Kara köprü, Akçakale, Ceylanpınar, Birecik, Siverek, Viranşehir olmak üzere 13 ilçede dağıtımı yapılacak iftar yemekleri için menü şöyle oldu:

4 kebap türünden biri: Urfa Sade Kebap, Domatesli Kebap, Patlıcanlı Kebap, Adana Kebap (200 gr zırhla çekilmiş kuzu kıyma et) garnitür pişmiş biber, domates, soğan, söğüş, bir porsiyon kebap, 100 gram ekmek, ayran.

Son 6 yılda satın aldığı halılar için 10 milyon TL’nin üzerinde ücret ödeyerek 150 bin metrenin üzerinde halı satın alan Belediye, depreme rağmen halı alımına da ara vermedi.

CAMİYE HALI

AKP’li Belediye 1 Mart’ta halı alımı ihalesine çıktı. 20 Mart 2023’te 20 bin metrekare halı alarak 6 milyon 640 bin TL ödedi. Halıların cami ve kültürevlerine serileceği belirtildi.