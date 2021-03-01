Vatandaş bayat ekmeğe muhtaç

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, seçim bölgesi Mersin’de yurttaşın ve esnafın sorunlarını dinledi. Başarır’ın yolda karşılaştığı bir kadın ekonominin durumunu “İnsanlar aç aç. Çöpten ekmek topluyor” diye açıkladı. Başarır’ın girdiği bir bakkalcı ise “Görüyor musun, bomboş. Kirayı veremiyorsun” dedi. 4 yıldır aynı dükkanda olduğunu söyleyen kadın esnaf, hiçbir zaman bu kadar kötü duruma düşmediklerini dile getirerek, “Yürekler acısı gerçekten. Ağlamamak için zor tutuyorum. Mal alamıyorum. Elektriğimi ödeyemiyorum” diye konuştu. Kadın esnaf 2 çocuğunun da işsiz olduğunu dile getirerek, “Kızım bir işe girse” diye dert yandı.

Seyyar olarak yemek satan esnaf ise AKP kongrelerine tepkisini dile getirdi. Esnaf, şunları söyledi:

“Kendileri doldururlar salonları, sen burada 2 kişi oturduğun zaman tepene binerler. Sen sokma ben de sokmayayım. Ona yasak yok, onun dokunulmazlığı var. Kimse bir şey soramaz. Ona dokunan yanar.”

AÇILMASI BEKLENİYOR

Başarır’in girdiği bir lokantada esnaf ile şu diyalog yaşandı:

■ ESNAF: Bir an önce açılmasını bekliyoruz, dört gözle.

BAŞARIR: Ama kongreler açık.

■ ESNAF: Onlar açık. Bize gelince de açan yok.

BAŞARIR: Şuraya 2 insan gelse ceza keserler mi?

■ ESNAF: Kesiyorlar.

BAŞARIR: Ama İzmir’de beyefendi 10 bin kişiyle kongre yaptı.

■ ESNAF: Bir de teşekkür ediyorlar onlara.

EMEKLİNİN DERDİ BÜYÜK MAAŞ FATURALARA YETMİYOR

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın bakkalda karşılaştığı emekli bir yurttaş, 86 lira gelen elektrik faturasını göstererek, “2 kişiyiz. Emekli maaşı 2 bin 200 lira. 600 TL ev kirası” dedi. Yurttaş, bin lira ile geçinmek zorunda kaldığına dikkat çekti. Başarır, bakkalcı esnafa “Bin lira ile 30 gün senden alışveriş yapıp, karnını doyurabilir mi?” diye sordu. Emekli yurttaş, “Mümkün değil sayın vekilim, 2 tane ekmek alabilirsin” diye konuştu.