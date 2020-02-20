Vatandaş bir haftada 347 milyon dolar sattı

Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün yayımladığı verilere göre, 7-14 Şubat tarihleri arasında vatandaşların bankalardaki ABD doları mevduatları 347 milyon dolar azaldı. Böylece yurt içi yerleşiklerden gerçek kişilerin hesaplarındaki dolar miktarı 71 milyar 961 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde vatandaşın euro mevduatlarının ABD doları karşılığı, 99 milyon dolar artarak 32 milyar 327 milyon dolara yükseldi.

Vatandaşın altın mevduatı ise 242 milyon dolar azalarak 14 milyar 494 milyon dolara düştü.

Bu dönemde vatandaşın mevduat ve katılım bankalarında tuttuğu toplam yabancı para, 500 milyon dolar azalarak 121 milyar 158 milyon dolara geriledi.

Bankalarda yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam yabancı para mevduatı da bu dönemde 379 milyon dolar azalarak 195 milyar 676 milyon dolara düştü.