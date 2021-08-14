Vatandaş can, iktidar müjde peşinde

Türkiye yangın ve sel felaketleri ile boğuşurken, iktidar yine “müjde” peşine düştü. Trakya’da ekili tarlalara zarar vererek petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına yeniden başlandı.

TAYLAN BÜYÜKŞAHİN

SÖZCÜ’nün 8 Temmuz’da gündeme getirdiği “Petrol müjdesi için ekinler yok edildi” başlıklı haberi sonrası ara verilen TPAO arama faaliyetleri yeniden başladı. Edirne’nin Keşan ilçesindeki bazı yerleşim birimleri ve köylerdeki ekili arpa, buğday ve ayçiçeği tarlalarına haber vermeksizin TPAO araçları girerek arama yapıyor. Duruma isyan eden köylüler en azından hasadın bitmesinin beklenebileceğini ifade ettiler.

AMAÇ GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, hükümetin bu zor dönemde yine gündemi değiştirecek müjde peşine düştüğünü söyledi. Zarar verilen ekili arazileri yerinde inceleyen Gaytancıoğlu, “Acaba bu sondajlarla sıkışan ekonomiyi, işsizliği, ülke gündemini değiştirmek, dış politikada sürekli gol yiyen AKP’nin yeni bir oyunu mu” dedi.