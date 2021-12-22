Vatandaş cephesinde değişen bir şey yok: Elektriğe mi, suya mı, faturaya mı, mutfağa mı yetişelim?





Dolar/TL kurunun 18 liraya dayanmasının ardından iktidar yeni ekonomi politikalarını devreye soktu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de, “Ekonomi güven işi, istikrar işi, beklenti işi; ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” dedi. SÖZCÜ, ekonomideki son gelişmeleri vatandaşa sordu, “Halimizi görüyorsunuz.” yanıtı aldı. 4 yaşında oğlu olan bir baba, çocuğunun istediklerini alamadığını belirterek, “Bir çikolata istiyor; haftada ancak bir gün alabiliyorum. Çünkü (para) yetmiyor… Dolar düştü diye sevinenler var. ‘Dolar niye 8’in üzerine çıktı’ demiyorlar, 13 liraya düştü diye seviniyorlar.” dedi. Bin 800 liralık Bağ-Kur maaşıyla geçinmeye çalışan bir kadın da "Nereye harcayayım onu; elektriğe mi, suya mı, faturaya mı, mutfağa mı? Eşim öldükten sonra çalışmadım ama şimdi çalışmak zorunda kaldım, iş bulamıyorum. İşler o kadar bozuldu ki gençlere üzülüyorum" diye konuştu.