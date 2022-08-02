Vatandaş CHP liderine sordu: PKK ile niye ittifak yapıyorsunuz?

Erzurum gezisinde olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir vatandaş arasındaki PKK diyaloğu dikkat çekti.

Başak KAYA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erzurum gezisinde bir vatandaş ‘’Niye PKK ile ittifak yapıyorsunuz” diye sordu. Kılıçdaroğlu ise, “Kim PKK’ya yandaş çıkıyorsa Allah belasını versin. Kim çadır mahkemeleri kurduysa PKK’yı davet ettiyse PKK ile miting yaptıysa Allah belasını versin tamam mı” karşılığını verdi.

“YALAN TABİ KARDEŞİM”

Vatandaşın, “Sürekli televizyonlarda dinliyoruz, ittifak değil misiniz yalan mı?” ısrarı üzerine Kılıçdaroğlu da, “Yalan tabi yalan kardeşim ya niye yalana inanıyorsun. Sen bırak onları bu kardeşine inan ben yalan söylemem. PKK’nın saldırısına uğrayan kişi benim. Böyle yanlış propagandalara sen de inanma. Bunu söyleyen adamlar eğer cesaretleri varsa karşıma çıkarlar. Bak bu kadar açık bu kadar net söylüyorum. Benim için iki tane kırmızı çizgi var bir vatan iki bayrak. Anlaştık mı?” dedi. Vatandaş da “Anlaştık” diye yanıt verdi.

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