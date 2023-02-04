Vatandaş derdini kime anlatacağını bilmıyor

Eski Bakan Lütfullah Kayalar, Türkiye’de halkın isteklerinin sandıktan tıkandığı ve çözülemediği bir sistemin oluştuğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin halkla yönetim arasında büyük kopukluk oluşturduğunu belirten Kayalar, siyaset ve bürokrasiyle ilgili şu tespitleri yaptı:

SANDIKTA TIKANIYOR

“Milletvekili halkla yönetim arasında sıkışmış. Vatandaş, iktidar partisi milletvekilinden yöresiyle ilgili sorunları anlattığında milletvekili bunu çözecek durumda değil. Bürokrasi kendi başına kalmış. Milletvekili bürokrattan randevu istiyor verilmiyor. Telefon ediyor ya telefonuna cevap verilmiyor ya da bürokrat milletvekilinin gücü olmadığını bildiğinden talepleriyle ilgilenmiyor. Bu sistem içinde TBMM’nin gücü ortadan kalkmış. Özellikle iktidar milletvekilleri, taleplere çözüm getiremeyeceği için vatandaşın yanına gitmiyor.”

Milletvekili adaylığının genel merkezler tarafından belirlenmesi nedeniyle siyasetçinin halkla ilgisinin de önemli ölçüde azaldığını hatırlatan Kayalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Demokrasi olarak ifade ediyorsak halkın iradesi sandığa yansıyor. Ama halkın isteklerinin sandıktan tıkanan ve çözülemeyen bir sistem oluştu. Halk dertlerini kime anlatacağı, sorunları nasıl çözeceği, bu konuda hangi yolu izleyeceği konusunda muhatap bulamıyor. Toplumda yargıya önemli ölçüde güven kaybı var. Bu algı son derece önemli. ‘Liyakat’ diyoruz, liyakatsiz insanı hak etmediği bir göreve getirmeniz de adaletsizliktir. Adaletli davranıldığına güven kalmamış. Bu durum, yönetime karşı güvensizliğe dönmüş.”

‘KUTUPLAŞMA BİTMELİ…’

“Halk, seçtiklerini muhatap olarak görmek istiyor. Çözümleri onlardan bekliyor. Halkla Meclis’in yeniden buluşması mutlaka sağlanmalı. Halk Meclis’teki temsilcilerine başvurmalı, onlardan çözüm beklemelidir. Dış kaynak gelebilmesi için hukuka güvenilmesi büyük bir gereklilik.”

Ülkemizde kutuplaşma siyasetinin zirveye çıktığını da öne süren Kayalar, “Bu kutuplaşmadan Türkiye çıkarılmalı. Toplumun uzlaşması lazım. Siyaset kutuplaştırıcı değil, birleştirici olmalı” dedi.

Siyasetten kopmadı halkla iç içe

Dört dönem milletvekili seçilen Kayalar’ın ismi, önemli görevlerine rağmen adı herhangi bir olumsuzluğa karışmadı. Şu anda herhangi bir siyasi partiyle bağı yok ama Kayalar sıcak siyasetten de kopmuş değil. Yurtiçinde değişik illere gidip toplantılar yapıyor, halkı dinliyor, görüşlerini anlatıyor.

Herkes bir şey yapmalı Türkiye yönünü seçecek

Kayalar, mayısta yapılması beklenen seçimlerin, yeni dünya düzeninin kurulduğu dönemde Türkiye’nin yönünü nasıl tayin edeceğinin de seçimi olacağını belirterek, “Türkiye, yeniden modern dünya ile yoluna devam edecek mi, yoksa farklı bir yöne mi sapacak seçimidir. Bu seçimde herkes bir şey yapmalı. Ben de yurt gezilerimde insanları bu konuda düşünmeye sevk ediyorum” diye konuştu.