Vatandaş ekmek bulamazken milyarlar millet bahçesine akıyor

Millet bahçeleri için geçen hafta 210 milyon 167 bin lira daha harcandı TOKİ, yılın ilk 6 ayında 26 millet bahçesi için 4 milyar TL kaynak ayırdı.

Deniz AYHAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında olan, “Gider yuvarlanırsınız” diyerek anlattığı millet bahçeleri için geçen hafta 210 milyon 167 bin lira daha harcandı. TOKİ, sadece bu yılın ilk 6 ayında 26 millet bahçesi için 4 milyar lira kaynak ayırdı. 43’ü İstanbul’da olmak üzere, 81 şehirde 81 milyon metrekare büyüklüğünde toplam 409 adet millet bahçesi yapılacak.

EN PAHALISI 2 MİLYAR LİRA

TOKİ’nin ihale kayıtlarına göre 1 Ocak 2022 ile 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında 26 millet bahçesi için sözleşmesi imzalandı. İstanbul Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi, 2 milyar 174 milyon 978 TL ile sözleşme bedeli ile en yüksek maliyete ulaştı. İstanbul Kumbaba Millet Bahçesi için 130 milyon TL, Rumelihisarı Millet Bahçesi için de 149 milyon 320 bin TL ödendi. 17 Haziran’da sözleşmesi imzalanan Malatya Yeşilyurt Millet Bahçesi’nin maliyeti 83 milyon 258 bin TL olarak açıklandı. Son 6 ayda imzalanan sözleşmelerden bazıları şöyle:

■ Ağrı Murat Nehri: 205 milyon TL

■ Bitlis: 94 milyon 123 bin TL

■ İstanbul Silivri: 53 milyon 320 bin TL

■ İstanbul Bayrampaşa: 77 milyon 222 bin TL

■ Tokat: 53 milyon 25 bin TL

■ Ankara Keçiören: 92 milyon 929 bin TL

■ Konya Ilgın: 57.5 milyon TL

■ Kayseri Melikgazi 2. Etap:: 108 milyon 890 bin TL,

■ Rize İyidere: 43 milyon 777 bin TL