Vatandaş eksi 1 derecede, kar altında ucuz et kuyruğunda

İktidarın uyguladığı politikalar sonucu yaşadığımız ekonomik kriz her geçen gün etkisini daha da artırıyor. Özellikle dar gelirli yurttaşlar temel gıda ürünlerini dahi alamaz hale geldi.

Birçoğu çocukları veya torunları için yaz-kış, kar-yağmur, soğuk-fırtına demeden ucuz gıda kuyruğuna giriyor. Ekmek, et gibi temel gıda ürünleri için saatlerce sıra bekliyorlar.

Et fiyatları tavan yapınca dar gelirli, kasapların yolunu unutur hale geldi. Çünkü kıymanın kilosu bile 200 liraya çıktı.

Birçok vatandaş da çareyi Et ve Süt Kurumu’nun önünde sıraya girmekte buldu. Çünkü burada kıymanın kilo fiyatı 89 lira. Ancak her et türü için 1 kilo satış sınırı var. Daha fazlasını almak mümkün değil. Etler de sınırlı sayıda, yani saatlerce sıraya girmesine rağmen eli boş dönen yurttaşlar da oluyor…

Çoğu da bu endişeyle sabah 09.00’da açılan şubenin önünde, saat 06.00-.07.00 gibi sıra oluşturmaya başlıyor… İstanbul’da sadece Beylikdüzü şubesi olduğu için de kuyruğun sonu gelmiyor… Biz de hava daha aydınlanmadan yola çıkıp sıraya giren yurttaşlara mikrofon uzattık. Hissedilen hava sıcaklığı eksi 1 dereceyken ve aralıklı kar yağışı varken üşüyerek sırada bekleyen vatandaşlar, şu sözlerle dert yandılar:

“İNSANLAR BİR ÜMİT GELİYORLAR”

Murat Kabaksız: “Türkiye’nin durumu ortada. Beklediğine göre her zaman da gelip et alamıyorsun. İnsanlar bir ümit geliyorlar. 1 kilo kıyma 89 lira burada, kasapta ise 200 lira. Zaten cazip olan da o. İstanbul şartlarında yeterli sayıda gelmiyor, çok zaman insanlar gelip almadan gidiyorlar. Normalde burada 500-600 kişilik kuyruklar oluşuyor, bugün hava şartlarından dolayı böyle.”

“ETİ KASAPTAN ALAMIYORUZ”

Ülgen Keskin: “Eti kasaptan alamıyoruz, kıymanın kilosu 200-210 lira. Burada ise 90 lira, mecburen soğuk da olsa bekleyeceğiz. 55 yaşımdayım böyle bir şey beklemezdim. Olmaması gereken bir şey ama oldu bir kere… Evim buraya yakın değil Esenyurt’ta oturuyorum, oradan buraya geliyorum. Buraya gelirken kasap çok ama oralara uğramadan buraya geliyorum.”

“BURANIN POTANSİYELİ BELLİ DAHA FAZLA ET GÖNDERİN”

Turgay Erişkin: “Cumartesi günü baktığımda, burada 50 metre kuyruk vardı. Bu sabah böyle daha az kişi görünce ‘Gireyim’ dedim. Bu vatandaş burada saatlerce bekliyor, gelen et saat 10:30’da bitiyor… Buranın potansiyeli belli, buraya diyelim ki 300-500 kilo et gönderiyorsun 3 saat sonra bitiyor. Akşam 16:00-17:00’a kadar açıksa neden buraya 1.5 ton et göndermiyorsun? 3 katı gönder bu insanlar da bu sırayı beklemesin.”

“KISMET… NE OLURSA ONU ALACAĞIZ”

Hüseyin Bilici: “Evin ihtiyacı var, et almaya geldik. Kısmet… Ne olursa onu alacağız. Burası kasaba göre daha uygun.”

“KAR KIŞ OLSA DA BURADA BEKLİYORUZ”

Cengiz Erhas: “İçeriden kıyma ve et aldım, toplam 714 lira ödedim. Kasaptan alsam 1500 lira öderdim. Daha uygun fiyatlı olduğu için burayı tercih ediyorum. Sabah erken geliyoruz, alıyoruz. Kasaplardaki fiyatlara bir düzenleme gelmesi lazım, millet burada beklemesin onlardan da alışveriş yapsın. Kasaplar da esnaf en nihayetinde. Kar kış ister istemez bekliyoruz, bütçe diyelim… Yaşım 63 böyle hayal etmezdim bu yaşımı. Ne yazık ki böyle.”