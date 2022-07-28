Vatandaş: Ellerimiz kırılaydı da o oyları onlara vermeseydik

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı’da su sıkıntısı çektiklerini belirten Yüzüncüyıl Mahallesini ziyaret etti. AKP’li belediyeden şikâyet eden bir vatandaş ise, “Biz halk olarak onları seçtik. Keşke dilimiz lal olur, gözlerimiz kör olur, ellerimiz kırılaydı da o oyları onlara vermeseydik” diyerek isyan etti.

Orhan BOZKURT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı’da su sıkıntısı çektiklerini belirten Yüzüncü Yıl Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

20 yıldır bu mahallede su olmadığını söyleyen bir vatandaş, “Mahalleye su vermiyorlar. Yollar berbat. Bir kere olsun bu mahalleye adım atmadılar. Bu mahalle de onlara oy vermediği için bu mahalleye gelmiyorlar” dedi.

“ÇOCUKLARIMI BESLEYEMİYORUM, SÜT ALAMIYORUM”

İçecek suyu bile bulamadığını söyleyen bir kadın ise “Ben haftalardır çocuklarıma banyo yaptıramadım. İçecek suyu bulamıyoruz. Servislerimiz deseniz yok. Buradan köprü başına yaya gidiyoruz, yaya geliyoruz. Gerçekten çok mağduruz. Ekonomik kriz yüzünden ineklerime yem alamıyorum. Çocuklarımı besleyemiyorum. Süt alamıyorum.” diyerek isyan etti.

“SÖZ VERİYORUM BEN SİZE SUYU GETİRECEĞİM”

Kılıçdaroğlu ise suyu getireceklerini söyleyerek şöyle konuştu:

* “Suyun olmadığı yerde hayat olmaz. Ben şimdi sayın valiyle konuşacağım. Suyun neden kesildiğini soracağım. Eğer, ‘imkanımız yok. Biz buraya su getiremiyoruz’ diyorlarsa söz veriyorum ben size suyu getireceğim.

* Ama önce onlara söyleyeceğim. Ya suyu bağlarsınız, bağlamıyorsanız bize izin verin biz su getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Siz oy verseniz de, vermeseniz de size suyun gelmesi lazım. Kim olursa olsun. Bu mahalleye su gelecek.”

Bir kadın ise Kılıçdaroğlu’na, “Umudumuz sensin. Bu sefer ki Cumhurbaşkanımız sensin sen. Demokrasi ve hukuk getireceksiniz. Ben buna inanıyorum.” diyerek sevgi gösterisinde bulundu.

“KEŞKE ELLERİMİZ KIRILSAYDI AK PARTİ’YE OY VERMESEYDİM”

AKP’ye oy verdiği için pişman olduğunu söyleyen bir vatandaş ise, “Ben kendi şahsıma keşke ellerimiz kırılsaydı Ak Parti‘ye oy vermeseydim. Bundan sonra da vermiyoruz. Biz muhtarımızı seçtik. Şu an belediye bizim muhtarımızı tanımıyor. Ben sabah kalktım elimi yıkayacağım su bulamadım. Biz muhtarımızı nasıl tanıdıysak onlar da tanısın.” dedi.

Kılıçdaroğlu ise, “Belediye başkanını seçen Ağrı’lılardır. Muhtarı seçen de Ağrı’lılardır. Muhtarı da tanıyacaklar. Muhtarın iradesi vardır. Milletin iradesidir o. Sizin sesinizdir o.” cevabını verdi.

“KEŞKE DİLİMİZ LAL OLUR, GÖZLERİMİZ KÖR OLUR, ELLERİMİZ KIRILAYDI DA O OYLARI ONLARA VERMESEYDİK”

Başka bir vatandaş ise AKP’li belediye başkanının kimsenin sorununu dinlemediğinden şikayet ederek şöyle konuştu:

* “Bunu herkes görsün diye söylüyorum. Eğer siz batıdan buraya gelip, bizi ev ev ziyaret edip bizim sorunlarımızı dinliyorsanız. Burada Ak Parti Belediye Başkanı hiç kimsenin evine gelip de, tek bir kişinin sorununu dinlemedi.

* Bir muhtarımız var. Su olmadığı için itfaiyeyi kendisi getiriyor. Geçen milletvekili ağabeyimiz geldi kapımıza, dedi ki, ‘itfaiyeyi arayacağız size su göndereceğiz.’

* Diyorlar ki, ‘Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı aramazsan göndermiyoruz’ Yani biz halk olarak onları seçtik. Keşke dilimiz lal olur, gözlerimiz kör olur, ellerimiz kırılaydı da o oyları onlara vermeseydik.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN AĞRI TEŞEKKÜRÜ

Kılıçdaroğlu, yoğun ilgiyle karşılaştığı Ağrı halkına teşekkür etti. Kılıçdaroğlu Ankara’ya döner dönmez paylaştığı mesajında “Ağrı’da gerçekleştirmeyi planladığımız esnaf ziyaretini, gösterdikleri yoğun ilgiyle adeta mitinge dönüştüren Ağrılı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Kılıçdaroğlu’nun Ağrı mesajı kısa sürede çok sayıda beğeni, yorum ve paylaşım aldı.