Vatandaş geçen hafta dolara hücum etmiş

Doların 13’lerden 16’lara çıktığı 10-17 Aralık haftasında yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 6,1 milyar dolarla tarihi artış kaydetti. Geçen hafta Merkez Bankası’nın net rezervi ise 9 milyar dolar eridi.

Sozcu.com.tr

Dolar/TL’nin 13,85’ten 16,35’e yükseldiği 10-17 Aralık haftasına ilişkin yabancı para mevduat bilgileri yayımlandı.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı söz konusu haftada 6,1 milyar dolar artışla 237,8 milyar dolara yükseldi.

4 MİLYAR DOLARI GERÇEK KİŞİLERDEN

Dolar/euro ve dolar/ons altın paritelerinin etkisinden arındırılmış yabancı para mevduat artışı 5,4 milyar dolar oldu. Bu rakamın yaklaşık 4 milyar dolarlık kısmı dolar alımlarından, 1,3 milyar doları ise altın alımlarından kaynaklandı.

Söz konusu haftada 5,4 milyar dolarlık artışın 4 milyar doları gerçek kişilerden, 1,4 milyar doları tüzel kişilerden geldi.

MEVDUATTA YABANCI PARA PAYI REKOR TAZELEDİ

Böylece, 17 Aralık tarihinde yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki tüm mevduatları içinde yabancı para oranı yüzde 66,4 ile rekor tazeledi. TL mevduatın payı ise yüzde 33,6’ya geriledi.

Hem TL’nin değer kaybı hem de yeni döviz ve altın alımlarıyla, yabancı para mevduatın payı artmış oldu.

BU HAFTA TABLO DEĞİŞTİ

Hükümetin 20 Aralık gecesi ‘kur korumalı TL mevduat’ uygulamasının devreye alınacağını açıklamasıyla döviz kurlarında ve döviz mevduat hesaplarında tablo tersine döndü.

20 Aralık’ta gündüz saatlerinde 18,36 ile zirveyi gören dolar/TL, 21 Aralık sabahı 11,09’a kadar geriledi. Bu gerileyişte Merkez Bankası’nın 7 milyar dolara kadar çıkmış olabileceği hesaplanan örtülü rezerv satışları da etkili oldu.

Kurda bugün 10,25 seviyesi görüldü.

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başladığı 23 Eylül tarihinden önce eylül başında kur 8,30 seviyelerindeydi.

GEÇEN HAFTA REZERV 9 MİLYAR DOLAR AZALMIŞ

10-17 Aralık haftasında Merkez Bankası’nın net rezervi 21,2 milyar dolardan 12,2 milyar dolara geriledi. Bir haftalık düşüş 9 milyar dolar oldu.

TCMB’nin brüt rezervi ise 6 milyar dolarlık düşüşle 116,9 milyar dolara geriledi.

Net rezervin 21 Aralık’ta 6,2 milyar dolara gerilemiş olduğu tahmin ediliyor.

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