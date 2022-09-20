Vatandaş, iktidar, muhalefet birleşti Mehmet Cengiz’e izin verilmedi

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş tarafından yapılacak katı atık depolama tesisini yöre halkıyla birlikte bütün siyasi parti temsilcileri ve ilçenin AKP’li belediye başkanı karşı çıktı.

İsmail AKDUMAN

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş tarafından Tekkeköy ilçesi Başköy mahallesinde yer alan 814 bin dönümlük arazi üzerine yapılması planlanan katı atık depolama tesisi için ÇED raporu süreci başlatılırken, başta iktidar ve muhalefet partilerinin ilçe temsilcileri olmak üzere bölge halkı ve AKP’li ilçe Belediye Başkanı Hasan Togar tepki gösterdi.

Tesislerin bölge yaşayan vatandaşların tarım alanlarına ve içme suyuna zarar vereceğini belirten siyasi parti temsilcileri şirkete izin verilmemesini talep etti.

“BU TESİS DURDURULMASI GEREKİYOR”

Samsun Çevre Platformu sözcüsü Mehmet Özdağ, Eti Bakır A.Ş’nin fosforikasit tesisinden çıkacak günlük 2 bin 300, yılda ise 825 bin metreküp atığın borular yolu ile Başköy mahallesinde yapılması planlanan tesise taşınacağına dikkati çekerek, “Bu tesise 36 yıl boyunca atık depolanacak. Yani 30 milyon metreküp atığın burada tutulması söz konusu. Atıkları taşıyacak borular delinirse, bir kazaya uğrarsa, bir çevre felaketi olmayacak mı? Tekkeköy’ün çatısına kirletecek bir tesis planlanıyor. Ve bu tesis yeraltı suları için tehlike arz edecektir. Bu tesisin durdurulması gerekir” dedi.

SİYASİ PARTİLER TEK SES OLDU

CHP İl Başkanı Fatih Türker, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy, AKP İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ile Tekkeköy’ün AKP’li Belediye Başkanı Hasan Togar, kente hakim bir noktada bulunan 814 dönümlük bir alana Eti Bakır A.Ş tarafından yapılmak istenen Atık Depolama Tesisine karşı çıkarak bölge halkına destek verdi.

Atık Depolama Tesisi için, 22 Eylül Perşembe günü yapılacak olan ÇED toplantısı öncesinde açıklama yapan siyasi parti temsilcileri tesisin yapılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy, “Tekkeköy çevre sorunlarını uzun yılladır yaşıyor. Burada yeni bir kirletici tesis yapılmasına karşıyız. Tesis için burada ormanlık alanda ağaçlar kesilecek. Bu tesis yapılırsa burada hem insan sağlığı hem de çevre yok olacak. Millet buraları terk etmek zorunda kalacak” diye konuştu.

“İLÇENİN FELAKETİ OLUR”

AKP’li Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da, çevreye zarar verecek tesisin yapımına karşı oldukları belirterek, “Taşına, toprağına, suyuna, havasına zarar verecek her türlü projeye karşıyız. 20 gündür tüm şehri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşanmaktadır. Sanayi ve sanayici hepimiz için çok kıymetlidir. Ama çok daha kıymetli olan geleceğimizdir, toprağımızdır. Bu tesisin yapılması ilçenin felaketi olur” ifadelerini kullanarak bölge halkının da tesisi istemediğini söyledi.

BAKANLIK İPTAL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Tepkilerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Samsun Valiliği’ne gönderilen yazıda, “Atık Depolama Tesisi (Flotasyon Atığı ve Fosfojips) Projesi” ile ilgili firmanın, süreç durdurma talebinde bulunduğu vurgulanarak, “Eti bakır A.Ş. Samsun Şubesi tarafından yapılması planlanan ve ÇED süreci devam eden ‘Atık Depolama Tesisi (Flotasyon Atığı ve Fosfojips) Projesi’ ile ilgili müşavir firma tarafından süreç durdurma talebinde bulunulmuş ve talep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülmüş olup, ÇED Yönetmeliğinin ilgili hükmü gereğince söz konusu projenin ÇED süreci sonlandırılmıştır” denildi.

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