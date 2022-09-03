Vatandaş iktidara seslendi: Lütfen kendinize gelin

İTO verilerine göre, İstanbul’da tüketici fiyatları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 99,91 oranında arttı ve son 24 yılın zirvesine ulaştı. Geçim derdiyle boğuşan yurttaşlar, iktidara sert sözlerle yüklendi. Çocuğunun geleceğinden endişe duyan bir anne, “Yetkililer kesinlikle hiçbir tedbir almıyorlar. Aksine ülkeyi batışa doğru götürüyorlar. Lütfen kendinize gelin, bu ülke hepimizin” dedi.

Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2022 Ağustos’a ilişkin İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksini açıkladı. Buna göre, İstanbul’da toptan fiyatlar ağustosta yıllık bazda yüzde 98,09 arttı. İstanbul’da tüketici fiyatları ise ağustos ayında yıllık bazda yüzde 99,91 oranında arttı ve son 24 yılın zirvesine ulaştı.

Biz de İstanbul Mecidiyeköy’de yurttaşlara mikrofon uzattık, “İstanbul Ticaret Odası verilerine göre şehirdeki resmi enflasyon yüzde 100’e dayandı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonominiz küçüldü mü? İktidar bu konuda gerekli adımları atıyor mu? Sizce enflasyon nasıl düşer?” diye sorduk.

Ekonomiyi başarılı yönetemediğini düşünen halk, iktidarı bir kez daha erken seçime davet etti, “Taze bir kan lazım” vurgusu yaptı.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“KENDİLERİNİ FİRAVUNLAŞTIRMASINLAR”

Fatma Çelik: “Ekonomik durum berbat durumda. Kolay kolay düzeleceğini de düşünmüyorum. 2 tane üniversiteye giden çocuğum var. O kadar sıkıntılı bir durum ki… Fatura mı? Mutfak masrafı mı? Çocukların geleceği için mi yatırım yapalım? Şu anda gerçekten çok şaşırmış durumdayız. Yetkililer kesinlikle hiçbir tedbir almıyorlar. Aksine ülkeyi batışa doğru götürüyorlar. Lütfen kendinize gelin, bu ülke hepimizin. Bir zamanlar siz de bizler gibi sıradan bir vatandaştınız, bir mevkii makam elde edince, çocuğumuzun geleceğini çalma hakkını nereden buluyorsunuz? Vicdanlı olun, bu dünyada ölüm var. Kendilerini firavunlaştırmasınlar.”

“İKTİDAR BU İŞİN ALTINDAN KALKAMAZ”

Mehmet Ali Gebendiris: “Tabii ki küçüldü. Şu an zaten bu durumu yaşamayan, ‘bu işten memnunum’ diyen kişi olabilir mi sizce? Hepimiz sokakta, hayatın içinde, neyin ne olduğunu çok iyi görüyoruz. Enflasyon yüzde 100 değil, belki de yüzde 200 diyebiliriz, belki de daha fazlası. Çünkü artık resmi verilere kimsenin inancı kalmadı. Ben iktidarın bu konuda bir adım attığını zannetmiyorum. Zaten artık iş kontrolden çıktı, bu ekonomiyi düzeltebilecekleri de söz konusu değil. Her geçen gün daha kötüye gider. Bu iktidar bu işin altından kalkamaz diye düşünüyorum. Erken seçim olması lazım, ülkenin bir yönetim değişikliğine ihtiyacı var. Zaten Türkiye’ye para girişi de yok. Türkiye kendi parasını da bitirmiş vaziyette, tamamen borç harç içerisinde. Taze bir kan lazım”

“ENFLASYON GÖSTERİLDİĞİ GİBİ DEĞİL”

Öznur Hanım: “Enflasyon rakamları gösterildiği gibi değil. Bize düşük gösteriliyor. Halk zaten alışveriş yapınca görüyor neyin ne kadar olduğunu. Geçim sorunu yaşıyorum, şu an işsizim, eşim emekli, çocuklar okuyor… Zor. Emekli maaşı ile geçimimizi sağlıyoruz, arada bir de iş oluyor. İktidarın bu durumu düzelteceğini hiç sanmıyorum”

“BU ZİHNİYETLE KURTULAMAYIZ”

Reşit Rahmi Kuru: “Komik. Ekonomimizde çok küçülme var. Ben yıllardan beri İstanbul’da esnaflık yapıyorum, 56 yaşımdayım. 40 yılı aşkındır İstanbul’dayım. Alım gücünün böyle düştüğünü görmedim. Bence iktidar bu konuda yeterli ve gerekli adımları atmıyor, samimi değiller. Biz de yıllardan beri ithalat çılgınlığı var. İhracata önem vermedik, kendimiz üretip satamadık. Paralar bitti, şu anda da çırpınıyoruz. Bu zihniyetle kurtulmamız çok zor. Kafaların değişmesi lazım.”

“İKTİDAR HER GÜN ZAM YAPIYOR”

Elmas Ayvaz: “Battık biz. Bak Halk Ekmek almaya gittim, Şişli’den Mecidiyeköy’e geliyorum, fırından alamıyorum. Markete gittiğimde istediğimi alamıyorum, nasıl alayım? 250 gram kıyma alıyoruz artık. Tavuğu unuttuk… İktidar gerekli adımları atmıyor, her gün zam yapıyor. Yine doğalgaza, elektriğe zam geldi, faturalara yetmiyor zaten paramız ne yapabiliriz? Yetkililer enflasyonu indirsinler, insanlara yardımcı olsunlar. Ne olacak bizim çoluk çocuğumuzun hali? Biz yaşlıyız geldik gidiyoruz. Bundan sonra gelenler ne olacak?”

“İKTİDAR GEREKLİ DEĞERLENDİRMEYİ YAPAMIYOR”

Hasan Çelik: “Nasıl değerlendirmek gerektiğini yukarıdakiler daha iyi bilir diye düşünüyorum. İktidar gerekli değerlendirmeyi yapamıyor, yapamaz da. Üretim olursa enflasyon düşer. Üretmediğimiz sürece başkasına mahkumuz.”

“VİCDANLARI SIZLASIN”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Üniversite mezunu oğlum var, 4 sene oldu atanamadı. Ne söylesem boş. Biz ne yaparsak yapalım herkes bildiğini okuyor. Baştakiler, masadakiler, koltuktakiler birbirleriyle uğraşırken biz burada ezilip ölüyoruz ne diyeyim. Ben bir dilim ekmek yiyebilirim ama çoluğumun çocuğumun geleceği çok kötü. Okuyan gençlere, öğrencilere, sizlere acısınlar. Bizler öldük zaten, ben şurada çöpte de bulsam yerim. Ama çocuklarım ne yapsın? Yöneticilerin vicdanları sızlasın! Keşke benim kadar düşünebilseler de vicdanları sızlasa; ‘artık yeter’ deseler.”

“İKTİDAR HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Ekonomide küçülme olmaz mı? Kurban olayım ya… ‘Büyümüşüz büyümüşüz’ nereye büyümüşüz? Tabandayız. İktidar hiçbir şey yapmıyor. Oturuyor, kalkıyor, yatıyor, gidiyor.”