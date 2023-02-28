Vatandaş, İmamoğlu’na dert yandı: Çocukların ne oyunları kaldı ne eğlenceleri





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar’da esnafla ve vatandaş ile bir araya geldi, sohbet etti. Ziyaret sırasında bir vatandaş, İmamoğlu’na içinde bulundukları ruh halini anlatarak adeta toplumun duygularına tercüman oldu. İmamoğlu’na “Ümitlerimizin taze kalması için kırıntı bile olsa ihtiyacımız var. Çok çabuk kaybediyoruz. Bazen en ufak şey ümit kırıntılarını kaybetmemize neden oluyor” diye dert yanan vatandaşa İmamoğlu “Güçlü kalacağız, ayakta duracağız dimdik. Konuşacağız” diye karşılık verdi.

“O PSİKOLOJİDEN ÇIKSINLAR İSTİYORUM”

Vatandaş, sözlerine “Kimin kimin yanında olduğu ile ilgili değil. Geriye çekilip bir arada olduğumuzu görebilmek… Aynı şeyi düşünmemiş olabiliriz, aynı yolda olmamış da olabiliriz ama sadece anlayış, sabır, karşılıklı tahammül çok önemli şeyler. Çocuklarımızın yanında siyaset konuşulmasını hiç arzu etmiyoruz. Ama öyle bir hale geldik ki gündemden kopamıyoruz. Onların konuşacağı daha güzel şeyler olmalı hayatta. Ne oyun kaldı ne eğlenceleri kaldı. Bizim ruh halimiz onlara yansıyor. O kadar üzülüyorum ki onlar adına. Sadece o psikolojiden o havadan çıksınlar istiyorum” şeklinde devam etti.

İmamoğlu da “Göz göze konuşabilmek, birbirini anlayabilmek, sizi dinlemek, yöneticinin ona fayda sunmayı başarabilmesi… O kadar güzel işlerimiz var ki yapabileceğimiz. Bu süreci atlatmak zorundayız. Hepimizin çoluğu çocuğu bu yaşananlardan etkileniyor. Raziye hanım o kadar güzel anlattınız ki. Kız kardeşim, eşim neye vahlanıyorsa, aynı cümleler… O kadar güzel izah ettiniz ki, var olun. İnşallah başaracağız” diye konuştu.

“HİÇ KİMSE SAKAT BİNADA OTURAMAZ”

İmamoğlu’nun ziyareti sırasında karşılaştığı öğrenciler de üniversitelerin kapatılmasından şikayet ederek İBB’den aldıkları burslar için de teşekkür etti. İmamoğlu, farklı branşlarda Türkiye’nin önemli öğretim üyelerine kültür merkezlerinde ders verdireceğini söyleyerek öğrencileri katılmaya çağırdı. Bir vatandaşın “Bu iş ne kadar sürede çözülür” sorusuna da İmamoğlu şu yanıtı verdi:

* “En az 15 yıl. Çünkü 24 yıldır depremi konuşuyoruz bu şehirde. O hızla gitsek bize lazım 100 sene. Ama bir seferberlik başlatacağız. Sokağa çıkacağım. Şu an seni dinlemek için buradayım. Biliyorum ki 100 sorunun 80’i depremle ilgili olacak. Seni dinlemek, çözüm üretmek zorundayım. Milleti cesaretlendirmek zorundayım. Bu sektörü de bilen bir insanım.

* Ayağa kalkmak zorundayız. Hiç kimse sakat binada oturamaz. Bunu, geçici olarak kira ile desteklemeliyiz. Rezerv konutlar üretip bazı insanları oraya yerleştirmeliyiz. Olduğu yerde yıkılacak 300 küsur bina tespit ettik. Şu an onları tahliye ediyoruz. Çok büyük bir işimiz var ama başarırız.”