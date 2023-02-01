Vatandaş isyan etti: Maaş aldığımız gün bitiyor…

Kamera: Ali Selim YAMANLI/SÖZCÜ

AKP iktidarının yıllardır uyguladığı ekonomi politikaları sonucu Türkiye derin bir ekonomik krizle, halk da yoksullukla karşı karşıya kaldı.

Vatandaşlar adeta canından bezmiş durumdayken, iktidar oy kaybını durdurabilmek için sık sık ‘Enflasyon düştü, düşecek’ açıklamasını tekrarlıyor ancak pahalılık tam gaz artmaya devam ediyor.

Özellikle dar gelirlinin haftalık meyve-sebze alışverişi için tercih ettiği pazarlarda bile etiketlere büyük ateş düştü. Artık neredeyse 10 liranın altında ürün bulmak imkansız hale geldi.

İstanbul Reşitpaşa’da bir halk pazarında tezgahları inceledik, ortalama fiyatlar şöyleydi:

Dolmalık biberin kilosu 35 TL, kabağın kilosu 30 TL, havucun kilosu 15 TL, patlıcanın kilosu 30 TL, salatalığın kilosu 20 TL, domatesin kilosu 20 TL, marulun adedi 15 TL, portakalın kilosu 20 TL, elmanın kilosu 15 TL, muzun kilosu 18 TL, narın kilosu 20 TL, ayvanın kilosu 20 TL, mandalinanın kilosu 20 TL, limonun kilosu 15 TL, karnabaharın kilosu 10 TL, pırasanın kilosu 12 TL, ıspanağın kilosu 12 TL, patatesin 3 kilosu 50 TL, soğanın kilosu 15 TL.

Mikrofon uzattığımız yurttaşlar ise şu sözlerle isyan etti:

“2-3 MAAŞLA BİLE AY SONU GELMİYOR”

Fatma Özdemir: “Fiyatlar zorlamaz mı? Çok zorluyor. 2 maaşla, 3 maaşla bile ayın sonu gelmiyor. Çoluk çocuk okuyor, mümkün mü? ‘Ayın sonu geliyor’ desem inanır mısınız? Her şey var ama para kısıtlı.”

“BU YAŞIMDA GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUM”

Ali Metin: “Fiyatlar pahalı, bütçeyi zorluyor. Normalde her istediğimi alamıyorum, peynirden bile vazgeçiyorum. Yaşım 61 marketten değil, seyyar satıcılardan alabiliyorum. Öyle idare ediyoruz mecburen. Bu yaşımda rahat etmek isterdim ama şu an geçinmeye çalışıyoruz. Enflasyon şu anda düşmedi. ‘Düştü’ diyorlar ama 1-2 ay geçsin bakalım…”

“ENFLASYON DÜŞTÜ DİYENLER MARKETE PAZARA GİTSİN”

Muammer Merttüy: “Fiyatlar gördüğünüz gibi; 1 kilo biber 50 lira… Bu şartlarla nasıl olacak bilmiyorum. Sadece biber değil her şey pahalı. ‘Enflasyon düştü’ diyen arkadaşlarımız biraz markete ve pazara girsinler, düşüp düşmediğini daha iyi anlarlar.”

“MAAŞ ALDIĞIMIZ GÜN BİTİYOR”

Serhan Aksoy: “Alıştık artık bu duruma… İnsanlar kıt kanaat geçinmek zorunda. Şu an düşecek gibi durmuyor, her şey pahalı. Maaşı alıyoruz ve aldığımız gün bitiyor. Sağdan soldan borç harç alarak idare etmeye çalışıyoruz. Tekrar aldığımızda da borçlarımızı ödüyoruz, böyle devam ediyoruz. Bu sene meyve ve sebze çok fazla alamadım, çoğu şeyden kısıyoruz.”

“GEÇİNMEK İÇİN SAĞLIĞIMIZDAN VAZGEÇTİK”

Fethiye Beyaz: “Evden dışarı çıkmamız 600 lira. Maaşımız 7 bin 200 lira, kiramız var 3 bin lira, gerisini siz düşünün… Çocuklarım yardımcı oluyor, ay sonunu öyle getiriyoruz. Tasarruf edemiyoruz, alamadığımız şeyler çok. Mesela sağlığımdan vazgeçtim, tedavilerim çok para. Sağlığımızdan vazgeçtik anca evin geçimine yetiyor. İktidar yetkililerinin dediklerine inanmıyorum, enflasyon düşmez. Bundan sonra düşmez, çıkar.”

“AYIN 15 GÜNÜ AÇIZ”

Fatma Satıroğlu: “Balık olmuş 80 lira, alamıyoruz. Eskiden böyle değildi. Fiyatlar biraz düştü, daha da düşsün isteriz. Geçinemiyoruz çok zor. Maaş 15 gün gitmiyor, kalan 15 gün açız. Hep idare ediyoruz… ”

“BENCE ENFLASYON DÜŞMÜYOR

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Fiyatlar çok yüksek. Bence enflasyon düşmüyor, bu gidişle de düşecek gibi gözükmüyor. İstediğimiz her şeyi alamıyoruz ki, pazara baktığımızda bir değil birden fazla şey alamıyoruz. İyi hissettirmiyor, üzülmemek elde değil. İçinde yaşadığımız ekonomik koşullar, hükümetin para politikalarından, ekonomi programından olabilir diye düşünüyorum.”

“HER ŞEYİ YARIM KİLO ALDIM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “200 lira ile geldim, her şeyi yarım kilo aldım. Eskiden alabiliyordum, arabayla zor götürüyordum bir de poşet alıyordum yanıma. Ne bu? Ne olacak bu Türkiye? Enflasyon düşmedi 20 senedir. Tek adamın yüzünden böyle oldu.”