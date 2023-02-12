Vatandaş Kılıçdaroğlu’na dert yandı: ‘Perişanız, zor durumdayız’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Şanlıurfa’yı dün ziyaret etti. Deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçici barınma yerlerindeki depremzedelerle bir araya geldi ve sorunlarını dinledi.

“SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, burada bir depremzede çocuğu kucağına aldı ve bir vatandaşın “Nasıl yapacağız” sorusuna, “Çözeceğiz, beraber çözeceğiz. Sadece ben gelmedim, büyükşehir belediye başkanlarımız da geldi buraya. İnşallah var olan bütün sorunları aşmak için çaba harcayacağız, mücadele edeceğiz” dedi.

CEZAEVİNDEKİ OĞLU İÇİN AF TALEP ETTİ

Bir başka depremzede ise “Benim oğlum 15 yıl ceza yedi, onu Erzincan Cezaevi’ne götürdüler, beş altı aydır görüşmedim. Bir anne olarak, yaşım 41 şu anda hastayım yerimden kalkamıyorum. Ne olursunuz bir af çıkarın” diye konuştu.

“PERİŞANIZ, ZOR DURUMDAYIZ”

Depremde evinin yıkıldığını söyleyen başka biri ise, “Hepimiz evsiz kaldık, evlerimiz perişan. Çocuğum, 4 tane torunum hepsi benim yanımda. Perişanız, zor durumdayız” dedi.

Kılıçdaroğlu, depremzedelerin barındığı yerden sorumlu kişiye, “Zeynel Bey size teşekkürler. Hem vatandaşlarımıza sahip çıkıyorsunuz, Urfalılara sahip çıkıyorsunuz. Onların en azından daha güzel bir ortamda, zor günlerini atlatmak için yardımcı oluyorsunuz” dedi. Sorumlu ise “İlk günden beri hizmeti veriyoruz. Şu an kalabalığımız az. Bizi ziyaret eden Aziz Bey’den başka hiçbir siyasetçi ziyaret etmemişti. Aziz Bey’e de size de teşekkürler” diye karşılık verdi. Kılıçdaroğlu ise, “Diğer yerlerde insanlar çadırda kalıyorlar. Hava soğuk, eksi yedi sekiz o derecede yaşıyorlar insanlar” diye konuştu.