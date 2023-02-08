Vatandaş, Kılıçdaroğlu’ndan böyle yardım istedi: Allah rızası için vinç istiyoruz





Depremin yerle bittiği kentleri gezen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adana ve Hatay’ın ardından Kahramanmaraş’a geçti.

Bir vatandaş Kılıçdaroğlu’nun yanına gelerek, “Allah rızası için, kardeşim… Kardeşim… Dozer lazım bize, kepçe lazım, vinç lazım! Kardeşim 3 gündür enkazda Damla Apartmanı’nda. İki yeğenim var, iki kardeşim var, vinç lazım bize! Allah aşkına ne olur, vinç istiyoruz. Vinç olmadığı için yapamıyorlar Allah rızası için! Başınızdan savmayın ne olur” diyerek yardım istedi.

Kılıçdaroğlu, “Ekipler başında, buradaki arkadaşımız Ankara’dan gelen kurtarma ekibinin başında. Bütün iş makineleri var. Bir arkadaşımıza daha söyledik sizinle beraber ilgilenecekler” yanıtını verdi.