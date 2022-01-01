Vatandaş ‘kırsal mahalleye dönmek istiyoruz’ dedi, Erdoğan, valiyi aradı

Yazan:
Alaturka Online
-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer’deki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi. Bir vatandaşın sohbet sırasında kırsal mahalleye dönmek istediklerini dile getirince Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı telefonla arayarak konuyla ilgilenilmesini söyledi.

Yayınlanma: 23:49 – 01 Ocak 2022 Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer’e bağlı Kısırkaya Mahallesi’nin AKP Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt’u evinde ziyaret ettikten sonra Gümüşdere Mahallesi’ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelip çay içti.

Bir vatandaşın sohbet sırasında kırsal mahalleye dönmek istediklerini dile getirince Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı telefonla arayarak konuyla ilgilenilmesini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathane önünde sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. İHA

CHP'den zam tepkisi: Erdoğan'ın yaptığı zam değil zulümdür İlginizi Çekebilir CHP’den zam tepkisi: Erdoğan’ın yaptığı zam değil zulümdür Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılbaşı telefonu İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yılbaşı telefonu

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?