Vatandaş kıyafette bile ikinci ele yöneldi

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Çiftlik ilçesinde pazar yerini gezdi. Pazarcı esnafının satış yapamadığından, vatandaşın da fiyat pahalılığından yakındığı Çiftlik’te, yıllar sonra ilk kez açılan ikinci el giysi tezgahları, pazar yerinin en çok revaçta olan bölümleri oldu.

Yavuz ALATAN

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Çiftlik ilçesinde pazar yerini gezdi. Emekli olduğunu söyleyen bir kadın, eve sıvı yağ alamayacak duruma geldiklerini belirterek, “Bir sıvı yağ 110 lira olmuş. Ben emekli maaşı ile bu yağı nasıl alacağım? Isınmak için tezek yakıyoruz. Kömürün fiyatı 700 lirayı geçmiş” dedi. Pazaryerlerinde canlılığın olmadığına vurgu yapan vatandaş, “Her şey ateş pahası Allah yardımcımız olsun. Sizlerin sayesinde inşallah bu sıkıntılar düzelir” diye konuştu.

Bir pazarcı esnafı ise ürünlerin fiyatlarındaki anlık dalgalanmaları fıstık satışından örnek vererek anlattı. Geçen hafta aynı tezgahta 15 liraya sattığı Osmaniye fıstığını bugün 20 liraya satmak zorunda kaldığını belirten pazarcı esnafı, “Geçen hafta 15 liraya satıp kar ettiğim fıstığı bugün 20 liraya satıyorum ama kazanamıyorum” dedi.

40 LİRALIK YEM VERDİM, 30 TL’YE SATAMIYORUM

Çiftlik ilçe pazarında, uzun yıllar sonra ilk kez açılan ikinci el giysi satışının yapıldığı bölümleri de gezen CHP’li Gürer, “Çiftlik ilçesinde ilk kez ikinci el kıyafetlerinin satıldığı bölümler açıldı. Bu ilçe pazarında çok görülen bir durum değildi. Fiyat artışları vatandaşın alım gücünü düşürünce pazarda en revaçta olan yerlerden birisi de ikinci el ürün satışlarının yapıldığı bölüm oldu. Çünkü vatandaş kendisine kıyafet ve giysi alacak ekonomik güce sahip değil. Bu nedenle ikinci el ürünlerle idare etmeye çalışıyor” dedi. Gürer, ülkemizde yaşanan ekonomik krizin yansımalarının ile pazarlarında da görüldüğüne dikkat çekerek, “Halen ekonomide pembe tablo çizenler, ilçe pazarlarını gelip krizin hangi boyutlara ulaştığını görebilir” dedi.

CHP’li vekile dert yanan tavuk satıcısı Murat isimli esnaf ise “Civciv aldım. Tavuk oluncaya kadar 40 TL yem verdim. 25-30 liraya satamıyorum. Tavuk beslemekte yem fiyatlar artış nedeni ile artık çok zor. Vatandaş alım gücü kalmadığından fiyat düşük olsa da zaruri ihtiyacını alıyor” dedi.