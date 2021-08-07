Vatandaş kredi ile ayakta duruyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın verdiği bilgiye göre, vatandaşın toplam kredi borcu 703.9 milyar liraya ulaştı. Bankalara kredi borcu olanların sayısı ise 35 milyonu geçti.

SAYGI ÖZTÜRK

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği cevapta, yaklaşık 35 milyon kişinin bankalardan bireysel kredi borcu olduğunu bir milyon 517 bininin ise borcunu ödeyemediği için bankaların takibine düştüğünü açıkladı.

Gürer, soru önergesinde “Türkiye’de son 5 yılda bankalara çeşitli şekillerde borcu olan vatandaş sayısı nedir? Ülkemizde bireysel kredi, konut kredisi, araç kredisi ve kredi kartları borcu nedeniyle mahkemelik olan kaç kişi vardır” sorularının da yanıtlanmasını istemişti.

2.5 MİLYON KONUT KREDİSİ

Gürer’in önergesini yanıtlayan Elvan, 2016 yılının Aralık ayında 28 milyon 572 bin 786 olan bankaların bireysel kredi müşteri sayısının 2021 Mart itibarıyla 35 milyon 35 bin 38 olarak hesaplandığını açıkladı. Aralık 2016’da konut kredisi müşteri sayısının 2 milyon 382 bin 38 ve kredi miktarının da 164 milyar 850 milyon TL olduğunu bildiren Elvan, Mart 2021’de ise konut kredisi müşteri sayısının 2 milyon 565 bin 104, kredi miktarının ise 277 milyar 737 milyon TL olduğunu kaydetti.

703 MİLYAR TL’LİK KREDİ

Mart 2021 itibarıyla bankaların stok kredi kartı alacak tutarının (takiptekiler dahil) 160.4 milyar TL olduğunu belirten Bakan Elvan, stok kredi kartı müşteri sayısının (takiptekiler dahil) ise 29.1 milyon kişi olduğunu ifade etti.

Elvan, Mart 2021 itibarıyla banka müşterilerinin çektiği konut kredisinin 277.7 milyar TL, taşıt kredisinin 13.7 milyar TL ve ihtiyaç kredisinin ise 412.5 milyar TL olmak üzere toplam 703.9 milyar TL olarak belirlendiğini de belirtti.

Bu dönemde bireysel kredi tutarının (takiptekiler dahil) yüzde 32.1’inin konut kredisi olduğuna işaret eden Elvan, yüzde 1.6’sının taşıt, yüzde 47.7’sinin ihtiyaç ve yüzde18.6’sının kredi kartı alacaklarından oluştuğunu da kaydetti.

CHP’li Ömer Fethi Gürer, sabit gelirli aileler arasında borcu oymayanın neredeyse kalmadığını söyledi. Gürer, SÖZCÜ’ye şunları söyledi: “Kredileri kredi ile ödemeye çalışanlar var. İş yaşamının en büyük dayanağı kredi. Tarımda kredi ile işler dönüyor. Borçlanma süreci gelir gider dengesi sapınca sorunlar artıyor. İcralar başlıyor. Sorunlar yuvaların dahi dağılmasına neden oluyor. Geçim zorlaştı. Çok zor ve sorunlu bir süreçte krediye umutla sarılanlar ödemede zorluk yaşayınca bu kere umduklarına ermek yerine dertleri katlıyor.”