Vatandaş Nebati’nin sözlerine isyan etti





Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin tartışma yaratan “Koyun eti ucuz ama kokuyor diye yemiyorlar” sözleri üzerine AKP’nin en çok oy aldığı kentlerden biri olan Samsun’da SÖZCÜ vatandaşlara düşüncelerini sordu. Kentte kasapların önlerinin boş olması ise dikkat çekti.

“O UTANMIYOR BEN UTANDIM”

Kazı kazan satarak hayatını kazanan Fatma Erkut, “Nebati bakan mı? Nebati komedyen ya. Çok komik. Olsa da yesek. Ben alamıyorum. Koyun da alamıyorum keçi de alamıyorum, tavuk da alamıyorum” dedi. Emekli Hasan Basri Yücel ise, “Adamın asına ben utanıyorum. Yani o utanmıyor ben utanıyorum. Millet tavuk etini bulamıyor kuzu etinin tadına bakacakmış. Ne zaman yedireceğiz ne zaman öğreteceğiz? Bunlar yemiş kafayı” diye konuştu.

“ET DEĞİL SİSTEM KOKUYOR”

Yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı vatandaşların geçinemediğini söyleyen Sedat Çalışkan, “Et almak kolay değil. Bir emekli için bir asgari ücretli için ete ulaşması çok zor. Ulaşamadığın zamanda kedinin hikayesine dönecek bu iş. Bunlar insanları tamamen yoksulluk sınırına getirdiler. Bir şeyler demesi gerekiyor. Kokuyor, işte koyun eti kokuyor. Ne kokacak? Sistem koktuğu için böyle oluyor çıkış yolu arıyorlar. Bunlar bu sistemi tam anlamıyla hayata geçiremediler ve her şeyi birbirine kattılar. Bir sürü bahane bulacaklar. Kısaca herkes enkaz altında bıraktılar” ifadelerini kullandı.

“BULSAK YİYECEĞİZ BULAMIYORUZ”

Emekli Mehmet Sarı da, “Biz bulamıyoruz ki. Bulsak, koksa da yiyeceği kokmasa da yiyeceğiz. Koyun etini bulamıyoruz ki öbürünü de bulamıyoruz zaten. 300 lira olmuş kıyma. Nasıl olacak? O en güzel antrikotları yiyor, pirzolaları yiyor gerisi hava yesin” dedi. Esnaf Seçkin Nohut ise, “Daha önce de et alamayan kıyma alamayanlara bir tane partili demedi mi ki ben koyunu tam alıyorum. Millet de öyle alsın demedi mi ? Milletle dalga geçmeyi bıraksınlar artık” diye konuştu. Esnaf olan Aykut Aykanat da, “Böyle bir yalan nasıl uydurabilir? Ne diyeyim ne söyleyeyim. Koyun eti kokuyor diye yenmiyormuş. İnsanların parası yok almaya. Nasıl olacak, nasıl alacak? İnsanlar kasabın önünden geçemiyorlar. Onların kazançları belli değil etin kaç para olduğunu bile bilmiyorlar” şeklinde konuştu.