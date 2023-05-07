Vatandaş o otobüse ‘yürüyen ceset’ adını vermiş

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Akpınar Mahallesi Yolkıran mevkiinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait 61 K 737 plakalı yolcu otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. Korkunç kazanın ardından otobüsün şoförü Adem B, ‘imdat frenini çekmediği’ gerekçesi ile ‘taksirli ölüme ve yararlanmaya neden olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yöre halkının Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yeni araç talep ettiği ancak belediyenin bu talebe kayıtsız kaldığı iddia edildi. Hayatını kaybeden vatandaşların cenaze töreninde ‘Bu insanların katili sizsiniz’ diyerek törene katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na ve AKP’li siyasetçilere büyük tepki gösterdi ve yuhaladı.

OTOBÜSE ‘YÜRÜYEN CESET’ ADINI VERMİŞLER

Akpınar Mahallesi’nde yaşayan 600 vatandaşın, mahalle muhtarı Nurettin Demir öncülüğünde belirli aralıklarla Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bölgeye gönderilen otobüsün eski olduğunu ve ivedilikle değiştirilmesini talep ettikleri dilekçe örneği ortaya çıktı. İşte o dilekçelerden 21/03/2023 tarihli olanında şu ifadeler yer alıyor:

“Akpınar mah. İle Akçaabat ilçesi arasında ulaşımı sağlayan belediye otobüsünün oldukça eski olmasından dolayı sürekli arızalanması, köyümüzde ikamet eden vatandaşların büyük bir kısmını oluşturan yaşlılarımız arızadan dolayı sürekli yollarda mağdur kalmaktadırlar. Vatandaşların yürüyen ceset adını verdiği otobüsün ivedilikle değiştirilmesini, Akpınar Mah. Halkının mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim”