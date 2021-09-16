Vatandaş tepkili: “Her şey güllük gülistanlık” demek La Fontaine’den masallar…





Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) 2021 Ağustos ayında yoksulluk sınırının 10 bin lirayı, açlık sınırının ise 2 bin 977 lirayı geçtiğini duyurdu. BİSAM, "Asgari ücretli 9 günlük ücreti için bir ay çalışıyor" değerlendirmesinde bulunurken pazar alışverişini yapan ve emekli maaşıyla geçinen Osman Güney, "Bu pazara baktığınızda önceden iğne atsanız yere düşmezdi. Şimdi tek tek sayabilirsiniz insanları. Türkiye'nin durumu işte bu. Yukarıda sırça köşkte oturup da her şey güllük gülistanlık demek La Fontaine'den masallar gibi geliyor" dedi.