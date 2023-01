Vatandaş umutsuz: Minimum fiyata artırım gelecek de ne olacak?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretliler başta olmak üzere çalışanların zam beklentisi oluşmaya başladı. Ancak geçen yıl aldığı zammı enflasyona kurban veren vatandaş zam alsa bile bunun kısa vadede etkili olacağını düşünüyor. Zamdan umudunu kesen ve “Bu pahalılık devam ederken maaşlara zam gelse ne olacak?” diye soran vatandaş, “20 bin lira da yapsan şu pahalılığı düşürmediğin sürece asgari ücret hep problem olacak. Bunu bilmek için ekonomist olmaya gerek yok” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmış ancak enflasyona bağlı hayat pahalılığı sebebiyle, yapılan zam kısa süre içerisinde erimişti. Temmuz ayında yüzde 30 ek zam yapılarak maaş 5500 liraya çıkmıştı ancak bu da kısa süre içerisinde eridi bitti…

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretliler başta olmak üzere çalışanlarda tekrar ücretlere artış yapılması beklentisi oluşmaya başladı. Ancak bu sefer karamsarlar. Çünkü maaşlarına alacakları zamdan çok daha fazlasının iğneden ipliğe yansıyacağını biliyorlar. Bu yüzden de öncelikli talepleri hayat pahalılığının düşmesi.

Mikrofon uzattığımız vatandaş, beklentilerini ve isteklerini şu sözlerle dile getirdi:

“ASGARİ ÜCRETİ 20 BİN LİRA DA YAPSAN İŞE YARAMAZ”

Savaş Ayvaz: “Asgari ücret tutarı şu an yüksek ama hayat çok pahalı. İki ay önce 2-3 liraya aldığım bisküvi şu an 10 lira. Asgari ücrete zam gelecek de ne olacak? Her şeye yine zam gelecek. Ev kiraları, araç fiyatları yine artacak. Niye? ‘Asgari ücrete zam geldi?’ diyecekler. Enflasyonu, gıda fiyatlarını, sebze fiyatlarını düşüreceksin. Bence asgari ücrete zam yapılması saçma, fiyatların düşmesi lazım. Asgari ücreti 20 bin lira da yapsan şu fiyatları düşürmediğin sürece asgari ücret hep problem olacak. Bunu bilmek için ekonomi bakanı veya ekonomist olmaya gerek yok. Bu bizim elimizde olan bir şey değil, devletin elini taşın altına sokması lazım. Bizim elimizde olan şey ne? Yapmıyor musun abi? ‘Yapmıyorum.’ Tamam abi ben de sana oy vermem. Bitti. İktidar bizden oy istiyorsa ekonomiyi düzeltmesi lazım.”

“KAÇAKLARI KAPAMADIKTAN SONRA NE KADAR ZAM YAPARSAN YAP…”

Eyüp Işıldak: “Bu sorunun çözümü var, gelir dağılımında adalet. Gelir dağılımında adalet olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Kor ateşe su döktüğün zaman bu yangın sönmez, daha da kötü yanar. O zaman demek ki bu su ile sönmüyor. Ne ile sönüyor? Yangın söndürme gazı. Şimdi bir yangın var, sen buraya ne kadar zam yaparsan, yangına döktüğün su gibidir bu, ateşi daha da büyütürsün. O zaman ne yapacaksın? Bunun sebebini bulacaksın. Sebebi, gelir dağılımında adaletsizlik, hırsızlık, arsızlık, namussuzluk… Bu kaçakları kapatmadıktan sonra ne kadar zam yaparsan yap yetişemezsin. Aynı köpeğin kuyruğunu kovalaması gibi…”

“MAAŞA YÜZDE 30 ZAM YAPIYORLAR, HER ŞEYE YÜZDE 60 ZAM GELİYOR”

Ümit Kalaycıoğlu: “Vallahi zam yapmasalar daha iyi. Maaşa zam yaparken yüzde 30 zam yapıyorlar ama marketlerdeki ürünlere yüzde 60 zam geliyor. Bunlar zam yapmasa daha iyi. Zaten bu hükümetin yaptığı her şey zarar. ‘İyi bir şey yapacağım’ deyip de iyi bir şey yaptığını hiç görmedik.”

“LÜTFEN ZAM GELMESİN AMA HER ŞEYİN FİYATI DÜŞSÜN”

Merve Memiç: “Tabi ki hayat pahalılığının düşmesini isterim. Zama hiç gerek yok, hayat pahalılığı düşsün yeter. Şu an yapılan zamlar bütçede bir rahatlama oluşturmuyor. Maaşlara gelen zamla beraber her şeyin fiyatı da artıyor. Hiçbir faydası olmuyor. Lütfen zam gelmesin ama her şeyin fiyatı düşsün.”

“BİR YERDEN VERİP, BİR YERDEN ALIYORLAR”

Eda Hanım: “Her şey pahalılaşıyor, zam yapılsa ne fark eder? Bir yerden verip, bir yerden alıyorlar.”

“ZAM GELİYOR AMA 2-3 AY SONRA KAYBOLUYOR”

Ahmet Dülgeroğlu: “Maaşa zam alıyorsun, çarşıya-pazara da zam geliyor, o zam 2-3 ay sonra kayboluyor. Ben maaşa da, çarşı-pazardaki ürünlere de zam gelmesini istemiyorum.”

“HAYAT PAHALILIĞININ UCUZLAMASINI İSTERİM”

Nuray Turan: “Ben hayat pahalılığının ucuzlamasını isterim. Bir düzen isterim, bir denge isterim ama maalsef yok…”

“İNŞALLAH EN KISA SÜREDE BU HÜKÜMETTEN KURTULURUZ”

Ali Erdemci: “Benim bu hükümetten hiçbir beklentim yok. Zam yapsalar bile şu durumda vatandaşa yaramıyor. İnşallah en kısa sürede bu hükümetten kurtuluruz.”

“ÖNCE ENFLASYONU DÜŞÜRMEK LAZIM”

Filiz Kaya: “Benim beklentim maaşlara en az yüzde 50 zam olacağı yönünde. Bu zam uzun vadede kesinlikle rahatlatmaz. Hayat pahalılığını düşürmeden maaşlara zam yapmak kalıcı bir çözüm değil. Önce enflasyonu düşürmek, ekonomiyi düzeltmek lazım. Maaşlar bugün 20 bin lira da olsa insanlara faydası olacağını düşünmüyorum.”

“PATRONLARLA HÜKÜMETİN ANLAŞMASI LAZIM”

Mehmet Dümdüz: “Asgari ücrete zam gelirse bütün millet sevinecek. Hükümet de, ‘Bu zammı yapacağım’ diyor. Patronlarla hükümetin anlaşması lazım.”

“UZUN VADEDE İŞE YARAMAZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Seçim dolayısıyla bir zam yapacaklar. Geçici bir süre nefes aldırır ama uzun vadede işe yaramaz. Çünkü istikrarsız bir gidişat var. Her gün her şeye zam. Ben emekliyim, geçinemiyorum, ek iş yapıyorum.”

“MAAŞLAR ARTACAK AMA HAYAT PAHALILIĞI DA ARTMAYA DEVAM EDECEK”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Eğer alacağım zam hayat pahalılığının üzerinde olacaksa tabi ki zam almayı isterim. Ama hayat, maaşıma gelen zamdan daha fazla pahalılaşacaksa bunu tercih etmem. Şu anki gidişata göre maaşlar artacak ama hayat pahalılığı da artmaya devam edecek.”