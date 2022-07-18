Vatandaş ‘Yarım tüp var mı?’ diye soruyor

Gaziantepli tüp gaz satıcısı İmam Hüseyin Taşbaş, dar gelirlinin durumunu “Hayatımda böyle kötü bir dönem görmedim. Dün üç tüp sattım, ikisini borçlanarak aldılar. Gelenler, ‘Yarım tüp var mı?’ diye soruyor” şeklinde anlattı.

İğneden ipliğe zam geldiği ülkemizde, vatandaşlar artık yarım tüp sorar duruma geldi. Gaziantep’in Karşıyaka Semti’nde 57 yıldır tüp gaz bayiliği yapan ve 20 yıl da Gaziantep Tüpçüler Odası Başkanlığını yürüten İmam Hüseyin Taşbaş, 5 yıl önce günde 50-100 tüp satarken, bugün 3 tüp sattığını belirterek şöyle yakındı: “Eskiden bir kamyon tüp indirir, aynı gün satar, bitirirdik. İğneden ipliğe her şeye zam geldiği gibi, tüp gaza da zam geliyor. Dün üç tüp sattım, ikisini borçlanarak aldılar. Gelenler ‘Yarım tüp yok mu?’ diye soruyor.”

“VERESİYE DEFTERİ DOLDU”

Vatandaşın durumunun iyi olmaması nedeniyle borçla tüp gaz istediğini, yıllardan buyana aynı mahallede esnaflık yaptığı için de onları kıramadığını belirten Taşbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanlar, borca aldığı tüpün parasını veremiyor. Nereden verecek? Birini ödeyip, bir daha borca tüp alıyor. Veresiye defteri doldu. Veremiyor. Nereden verecek? Şuanda mutfak tüpü 309, piknik tüpü ise 60 lira 50 kuruş. Bu dükkanın günlük 200 lira satışı yok. 5 lira, 10 lira kar ile tüp satarak çark döner mi?”

“PETROLLERDEN TÜP DOLDURUYOR”

Vatandaşların tüp gaz parası olmadığı için cebindeki paraya göre, 50 -60 liralık gaz alabilmek için petrollere gittiğini belirten Taşbaş,

“Petrol istasyonları yasadışı olarak gaz dolduruyor. Bu çok tehlikeli. Çünkü, tüpler yamuluyor. Bu durumdaki tüpleri getirdiklerinde biz almıyoruz. Her an patlama tehlikesi ile karşı karşıya. Denetim yapılmıyor.

Vatandaş da cebindeki para kadar gaz almak istediği için petrol istasyonlarına koşuyor. 67 yıllık esnafım. Hayatımda böyle kötü bir dönem görmedim. Alım gücü kalmadı. Millet perişan. Biri ‘Perişan değilim’ diyorsa, gelsin buraya.” dedi.

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