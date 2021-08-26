Şeftali, incir gibi yaz meyvelerinin fiyatı 15-30 TL’lere çıktı. Sadece 5 yıl önce kilosu 5 TL olan şeftalinin bugün neredeyse adet fiyatı bu seviyede. Vatandaşlar çocukları meyve ister diye pazara çıkamaz oldu.

Özlem Ermiş BEYHAN

Bir zamanların meyve cenneti Türkiye’de pahalılık öyle bir noktaya ulaştı ki, vatandaş “Yaz meyvesi yiyemeden yaz bitti” der hale geldi. Yazın son günleri gelirken bir kilo şeftali 15-18 TL, incir ise 25-30 TL gibi fahiş fiyatlardan satılıyor. TÜİK’e göre şeftali fiyatında son 1 yıllık artış yüzde 73. 5 yıl önce, 2016 Ağustos’unda kilosu 5 liraya satılan şeftalinin bugün neredeyse 1 adedi 5 TL’ye geliyor.

70 MİLYON YOKSUL

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Fiyatlar kontrolden çıktı” dedi. Önceki gün haberlere yansıyan Ankara’da bir pazarda “ezik şeftali” nedeni ile bir müşterinin pazar esnafı ile karakolda biten kavgasının, alım gücündeki düşüşün vatandaşta yarattığı ağır stresin yansıması olduğu belirtiliyor. Çakar, “Halkın da esnafın da morali bozuk ama yönetim bunu seyrediyor” ifadesini kullandı.

Çakar, açıklanan açlık ve yoksulluk sınırlarına göre Türkiye’de aç veya yoksul olanların sayısının 70 milyona dayandığını belirterek şöyle devam etti: “Meyve fiyatları ülkenin tarımının geldiği noktayı gösteriyor. Son 10-15 yılda bu stratejik sektör tamamen gıda şirketlerinin tekeline bırakıldı. Aracılar, dağıtıcılar kazanıyor.”

HALDEN ÇIKTIKTAN SONRA % 100 ZAM

24 Ağustos itibarıyla İstanbul Hali’nde şeftali 5 ila 8 TL fiyatla satılıyor. Şaftali, halden çıkıp vatandaşa ulaşana kadar en az 2 hatta 3 kat pahalanıyor. Çakar, “Her bir ürün için tüketicinin çıkarlarını koruyacak bir tavan fiyat belirlenmesi ya da fiyatların denetlenmesi gerekiyor” dedi.

Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucularından Hacer Foggo, pek çok vatandaşın artık pazara bile çıkamadığını, çocukları için oyuncak değil gıda istediklerini söyledi. Foggo pandemide yoksulluk tanımının değiştiğini ancak bu yönde hiçbir çalışmanın yapılmadığını vurgularken, durumu şöyle anlattı:

“Son dönemde asgari ücretliler bir basamak daha gerileyerek daha da yoksullaştı. Artık insanlar kredi kartlarını en çok gıda almak için kullanıyor. İnsanlar çocuklarına taze mevsim meyvesi yediremeyecek duruma geldi.”

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