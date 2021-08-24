Vatandaşa fatura şoku! 5 yılda nereden nereye geldi





Bugünlerde elektrik faturasına bakanlar, dönüp bir kez daha bakıyor. Yüksek faturalar herkesin ortak derdi. En son geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 15 oranında zamlanan elektrik faturaları, sosyal medyada da gündem maddesi oldu. Peki bir evin üç temel faturası olan elektrik, doğal gaz ve su faturalarında nasıl bir artış yaşandı? Kur artışı bu durumda ne kadar etkili? Elektrik Mühendisleri Odası'na göre; elektrik zamlarının Türk ekonomisiyle ilgisi çok.