Vatandaşa hizmette siyasi ayrım yapmam

Adana’nın Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, corona salgını için seferberlik ilan etti. Pandemiyle mücadele kapsamında, Yüreğirli kadınlarla birlikte maske üretti.

Hem onların aile ekonomisine destek olmasını sağladı hem de ilçedeki ihtiyaç sahibi herkese maske ulaştırdı. Kocaispir ile salgınla mücadele çalışmalarını konuştuk. “Biz başarıya kenetlenmiş bir ekibiz” diyen AKP’li Kocaispir şunları anlattı:

‘İSTİHDAM SAĞLADIK’

*Salgın sürecinde kriz masası oluşturduk. Devletimizin, Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın ortaya koyduğu mücadele iradesine uygun şekilde çalışarak belediye olarak tedbirlerimizi aldık.

*Bu mücadelenin en önemli meselesi maske üretimi idi. ‘Biz üretim yapabiliriz’ dedik. Kültür merkezimizde günde 3 bin maske ile işe başladık. Şimdi evlerde üretim yapılıyor. Günde 35 bin maske üretiyoruz. Böylece kadınlarımıza da istihdam sağladık.

*Emniyete, adliyeye, özel ve kamu hastanelerine, kısaca bütün kurum ve kuruluşlara hiçbir ayrım yapmaksızın maske gönderiyoruz. Her gün 4 pazarımız kuruluyor, burada günde 10-12 bin maske dağıtıyoruz. Fabrika gibiyiz.

‘SAMİMİYET ÖNEMLİ’

Kocaispir, şöyle devam etti: “Ben Yüreğir’de herkesin başkanı olacağım düşüncesiyle yola çıktım. Yüreğir’i, Adana’yı seviyorum. Siyasal görüş ayrımı yapmaksızın herkese eşit hizmet etmek istiyorum.

İlçemizi güzel yarınlara taşımak istiyoruz. Samimiyet, iyi niyet ve ciddiyetin siyasette her zaman için geçer akçe olduğunu düşünüyorum. İnsanların gönlünü yapmak bina yapmaktan daha önemlidir. Yüreğir’de evine gidip oturamayacağım, çayını içemeyeceğim hiçbir aile yok.”

Kentsel dönüşümün önünü açmak istiyoruz

Fatih Kocaispir, görevdeki birinci yılını ve projelerini anlattı. Kocaispir, “Görevdeki ilk aylarda sel felaketiyle uğraştık. Yüreğir yoksul bir ilçe, sosyal belediyeciliğin en küçük kılcal noktalara kadar hizmet etmesi gereken bir dönemdi.

Spor faaliyetlerimiz, sosyal destek faaliyetlerimiz, gençlere ve kadınlara yönelik kurslarımız, Yüreğir’in doğalgazla tanıştırılması gibi etkinliklerimizi gerçekleştirdik.

Fakat bunlar yetmez. Biz yeni parklar, gençlik merkezleri, kadın merkezleri yapmalıyız. Bütün bunlarla ilgili çalışmalarımız yeni bir aşamaya geldi yakında bunlara işlerlik kazandıracağız.”

Yüreğir’de uygulanacak kentsel dönüşümle ilçeyi daha da güzelleştireceklerini belirten Fatih Kocaispir “Sadece devlet değil özel sektör eliyle de bir kentsel dönüşüm sürecinin önünü açmak istiyoruz” diye konuştu.

Amaçlarının insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu belirten Kocaispir, “Ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağız. Bana herkes ulaşabilir, mesaj atarlar. Gece de olsa onlara ulaşırım. Yüreğir’de bir başarı hikayesi yazmak isterim” dedi.

Her gün 2500 eve yemek dağıtıyoruz

AKP’li Fatih Kocaispir, coronayla mücadele çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

*Yüreğir’deki 88 bin eve de girdik. 420 bin kişiye maske ulaştırdık. Her eve 5’erli hijyen paketi veriyoruz. Mevsimlik tarım işçilerine de maske dağıttık. İhtiyacı olan diğer ilçelere de maske gönderiyoruz. 30 personelimiz her gün 2 bin 500 vatandaşımızın evine sıcak yemek gönderiyor.

*İhtiyaç sahiplerine yardım kolilerimizi dağıtıyoruz. Ekiplerimiz günlük ilaçlama ve temizlik görevlerini sürdürüyor. Başka bir ekip de resmi kurumlar başta olmak üzere ilaçlamaları sürdürüyor, basın kuruluşlarının tamamını ilaçladık.