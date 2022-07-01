Vatandaşa iğne-iplik dağıtan MHP’li başkana tepki

Bir dizi incelemelerde bulunmak için Manisa’nın Sarıgöl ilçesine giden MHP’li Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde iğne-iplik dağıtmasına CHP tepki gösterdi.

İlker KILIÇASLAN

Manisa’da imar planı değişikliğiyle ‘Eko Turizm’ olarak belirlenen alanın kızına ait çıkmasıyla kamuoyunun gündeminde olan MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bir dizi incelemelerde bulunmak için Sarıgöl ilçesini ziyaret etti.

MHP’li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner ve partili yöneticiler ile birlikte ilçede incelemede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde iğne-iplik dağıtmasına CHP‘den tepki geldi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ziyaret ettiği vatandaşa ve esnafa “İşleriniz nasıl. Durumunuz nasıl” diye sormamasının dikkat çektiğini belirterek, iğne-iplik dağıtmasının başka anlamlara geldiğini iddia etti.

“İĞNE-İPLİK DAĞITMANIN MANASI NEDİR?”

Ekonomik sıkıntı içerisinde olan vatandaşa iğne-iplik dağıtılmasını manidar bulduğunu ifade eden CHP Manisa İl Başkanı Balaban, MHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün’ün vatandaşa bir mesaj vermek istediğini iddia etti.

CHP’li Balaban açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Halkın oylarıyla seçilen bir büyükşehir belediye başkanı vatandaşın sıkıntısını, sorununu sormak yerine iğne-iplik dağıtıyor.

*Özellikle sayın Ergün’ün esnaf ve vatandaş ziyaretinin görüntülerini sosyal medyadan üzüntüyle izledim.

*Birçok esnafa ve vatandaşa uzaktan selam veriyor, kimisinin ise sadece elini sıkıp geçiyor. Birçok vatandaşımıza ise sadece iğne-iplik dağıtıyor. Bunun anlamı ve manası nedir?

*Ekonomik sıkıntı çeken vatandaşa sanırım bu iğne ve iplikle cebinde büyüyen deliği dikersin mi demek istedi.

*Çünkü zamlardan sonra ekonomik dar boğazın içine giren vatandaşın cebindeki delik giderek büyüyor. Halk geçim derdinde, sayın Ergün iğne-iplik peşinde.

“HALKIN SIKINTISI SORMAKTAN KORKUYORLAR”

CHP’li Balaban açıklamasının son kısmında, AKP‘nin ve MHP’nin sahaya inerek halkın sıkıntısını sormaktan korktuğunu belirterek sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:

*Biz her zaman söylüyoruz. Sahaya inin ve halkın sıkıntısını sorun diye. Ama nedense sahaya inmekten çekiniyorlar. Sahaya inenlerde vatandaşın, esnafın ve çiftçinin sıkıntısını sormak yerine iğne-iplik dağıtıyor.

*Çünkü soramıyor. Sorduğu zaman büyük bir tepkiyle, isyanla karşılaşacak. CHP olarak sahaya indiğimizde vatandaşımıza iğne-iplik dağıtmıyoruz.

*Toplumun her kesiminin sıkıntısı dinleyip, onların sesi olmaya çalışıyoruz. İğne-iplik dağıtarak tekrar seçim kazanacağını zannedenler bu hayale kapılmasın.

*Artık bu tür aktivitelerle seçim kazanma dönemi bitti. Milletimiz o iğne ve iplikle en büyük dikişi sandıkta atacak.

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