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17 Mayıs 2023
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Vatandaşa “lüksten kaçının” çağrısı… Kendilerine masaj, SPA, tuz odası!

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

16-19 Mayıs tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’daki 5 yıldızlı otelde Hac kafilesi yöneticileri ağırlanacak. SPA, termal havuz, masaj, tuz odası gibi hizmetlerin olduğu lüks otelde tek kişilik konaklama fiyatı günlük 2 bin 700 TL’den başlıyor.

ERBAŞ, YARDIMCISI, 422 KAFİLE BAŞKANI

Diyanet İşleri Başkanı Başkanı Ali Erbaş’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Eğitim Merkezleri Müdürü İyad Muhammed Fadul ile 422 kafile başkanı katılıyor.

TERMAL VE SPA OTELİ

Otelde yarı olimpik yüzme havuzu, termal havuz, Türk hamamı, sauna bulunuyor. Açık ve kapalı havuzlar kadın ve erkek ayrı olarak hizmet veriyor. Kadın erkek ayrı olarak fitness merkezleri, köpük, tuz odası, bakım kürleri, kese, masaj gibi hizmetler de bulunuyor.

Alaturka Online
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