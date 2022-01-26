Vatandaşa poşet poşet kömür başkana ise VIP minibüs

Yüksek zamlar nedeniyle vatandaşın yoksulluğu giderek artarken, AKP’li bir belediye daha Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi’ni deldi. Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde AKP İlçe Başkanlığı yoksul vatandaşlara kömür dağıtılırken, AKP’li Belediye Başkanı ise, VIP minibüs kiralamak için ihaleye çıktı.

Deniz AYHAN

Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde AKP‘li Belediye Başkanı, VIP minibüs kiralamak için ihaleye çıktı. Belediyenin kiralayacağı lüks minibüs siyah, deri döşemeli, 1900-2200 motor hacminde olacak, araçta mini buzdolabı da bulunacak. AKP’li belediye geçtiğimiz yıl aralık ayında da aynı özelliklerde araç kiralamak için ihaleye çıkmıştı. Belediye bir yıllığına 6 şoförsüz kamyonet ve 1 şoförsüz binek VIP minibüs kiralamış, kiralama bedeli olarak 491 bin 760 TL ödemişti.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

AKP Marmaraereğlisi İlçe Başkanlığı 22 Ocak 2022’de yoksul vatandaşlara kömür dağıtmış, fotoğraflarını sosyal medyada “İlçe Başkanımız Sayın Muhammet Gökmen, Başkan yardımcılarımız, Kadın Kolları Başkanımız ve yönetim ile birlikte hayırsever bir iş adamının ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için göndermiş olduğu kömürleri yerlerine ulaştırdılar” demişti. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti’den (DSP) Marmara Ereğlisi İlçesi Belediye Başkanlığı’na seçilen Hikmet Ata, 2020 yılının eylül ayında partisinden istifa ederek AKP’ye katılmıştı.