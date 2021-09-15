Vatandaşı belediye binasında tekme tokat döven AKP’li başkan: Görüntülere ben de şaşırdım

Aksaray’ın AKP’li Sarıyahşi Belediye Başkanı Fatih Ünsal ve şoförünün sosyal medyada aleyhine yapılan paylaşımları beğenen Turgay Alıcı isimli bir şahsı belediye binası içinde döverken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Kamera görüntülerine rağmen Turgay Alıcı’yı darp etmediğini savunan Ünsal, “Bu görüntüler bizde de yoktu. Nereden çıktı ben de şaşırdım” dedi.

Müslüm EVCİ

Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesinde daha önce belediye iş makineleri ve personelini kendi özel işinde kullanmasıyla gündeme gelen Sarıyahşi Belediyesi Fatih Ünsal’ın bu kez de belediye binasında kendisi aleyhinde yapılan paylaşımları beğenen Turgay Alıcı isimli bir vatandaşı teme tokat dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

“BURNUM KIRILDI ÇEŞİTLİ YERLERİMDEN YARALANDIM”

AKP’li Belediye Başkanın saldırısına uğrayan Turgay Alıcı SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulundu. Olayın 16 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştiğini belirten Alıcı, şunları söyledi:

* 16 Nisan 2020 tarihinde sahibini tanıdığım bir köpek aracımı çizdi. Jandarmaya başvurdum onlar da beni belediyeye yönlendirdi. Ben normal bir vatandaş gibi belediyeye gittim. Belediye başkanıyla görüştüm ve ‘bizim bunla ilgili yapabileceğimiz bir şey’ dedi. Tam odasından çıkarken de bana S.E isimli arkadaşım kendisi hakkında yaptığı paylaşımları beğenilerimi sordu. Ben de ‘o benim arkadaşım, sayfasını beğenebilirim’ dedim.

* Daha sonra ben tam dışarı çıkarken şoförü bana ‘bir daha takip ya da beğenini görmeyeceğim’ dedi. Ben de güldüm geçtim. Kameralarda da görüldüğü üzere ben tam kapıdan çıkarken şoför arkamdan koşarak tekme attı. Başkanı Fatih Ünsal ve zabıta memuru Özgür Acar, Belediye Meclis Üyesi Kemal Öztaş da geldi ve beni darp etti. Burnum kırıldı çeşitli yerlerimden yaralandım. Daha sonra polis memuru geldi ve hastaneye gittik.

“MAHKEMEDE KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI”

Yaşanan gelişmelerin ardından olayın yargıya taşındığını ve takipsizlik kararı verildiğini söyleyen Alıcı, “Şereflikoçhisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Belediye Başkanı Ünsal’ın şoförü Ahmet Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Kemal Öztaş ve zabıta memuru Özgür Acar hakkında kasten yaralama suçundan şikayetçi oldum. Darp edildiğini söyleyen zabıta memuru da benim hakkımda davacı oldu. Mahkemeden takipsizlik kararı aldılar. Ben tekrar Aksaray Cumhuriyet Savcılığına itiraz ettim. Geçtiğimiz perşembe günü mahkememiz vardı, ben mahkemeye işim olduğundan dolayı katılmadım. Mahkemede de bu kayıtlar ortaya çıkmış” şeklinde konuştu.

“GERÇEKLER BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKIYOR”

“Bana saldırı yapıldığı gün polise verdikleri ifadelerinde elektriklerin kesik olmasından dolayı kameraların çalışmadığını söylemişler” diyen Turgay Alıcı, “Ne kadar gizlerlerse gizlesinler bir şekilde gerçekler ortaya çıkıyor. Elimde ciddi darp raporu varken mahkeme basıl takipsizlik kararı verdi anlamıyorum. Belediye başkanı olduğu için her şey değişebiliyor. Olayın üzerinden bir yıl geçti, bu görüntülerin ardından şimdi her şey ateşlendi, adaletin vereceği cevabı bekliyoruz” dedi.

“GÖRÜNTÜLERİN ORTAYA ÇIKMASI BENİ DE ŞAŞIRTTI”

Görüntülere rağmen Turgay Alıcı’yı tekme tokat dövdüğünü yalanlayan AKP’li Belediye Başkanı Fatih Ünsal güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkmasına kendisinin de şaşırdığını söyledi. Kendisinin mahkemede tanık olduğunu söyleyen AKP’li Ünsal şunlar söyledi:

* Bu olay zaten mahkemeye intikal etmiş bir olay. Ben orada tanık olarak bulundum ve süreç devam ediyor. Bu olay giriş katında yaşandı. Bu arkadaş küfür etmiş ve ardından da şoför ve zabıta ile aralarında arbede çıkmış. Ben de kavgayı ayırmaya gittiğimde zaten olan olmuştu. Görüntüleri ben de yeni izledim. Bu görüntüler bizde de yoktu ben de şaşırdım, nerden çıktı diye. Yarın bu görüntülerle ilgili soruşturma açacağım

“AVUKATLIĞINI CHP OLARAK ÜSTLENECEĞİZ”

AKP’li Belediye Başkanının hakkında kaçak yapı, yolsuzluk gibi birçok iddia bulunduğunu ifade eden CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çağrıda bulundu. AKP’li başkanının olayla ilgili delilleri karartmaya çalıştığını söylen CHP’li Ertürk şunları söyledi:

* 1 sene önce yaşanan bir olay bu. Belediye başkanı suçu bastırmak için karşı tarafın kendisine saldırdığını söyledi. O süreçte de konuyla ilgili açıklama yapmıştık. Belediye başkanı o süreçte güvenlik kameralarını gizleyerek delilleri karartmaya çalıştı. Ama mahkemede hepsi ortaya çıktı. Turgay Alıcı’nın avukatlığını CHP olarak üstleneceğiz.

* Belediye başkanının yolsuzluk, kaçak yapı gibi iddialar var, onlarla ilgili de yargı sürçlerini de takip ediyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çağrıda bulunuyoruz. İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu elini arkasına bağladığı için soruşturma başlatıldı, şimdi vatandaşını döven kendi belediye başkanınız hakkında bir soruşturma açıp, görevden alacak mısınız?

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