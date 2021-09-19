Vatandaşın borcu 1 trilyon sınırını aştı

Pandemi nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ve hayat pahalılığı ile sıkıntıları katlanan vatandaşlar, borç yükü altında eziliyor.

Veli TOPRAK

Halk arasında ‘borç yiğidin kamçısıdır’ diye yaygın bir söz var… Bu da vatandaşların borcunu ödemek için yoğun çaba göstermesi anlamına geliyor. Ancak vatandaşın borcu tarihi bir rekor kırdı ve 1 trilyon lirayı geçti. Pandemi nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ve hayat pahalılığı ile sıkıntıları katlanan vatandaş, borç yükü altında eziliyor. CHP Meclis Grubu, haftalık ekonomi raporları açıklıyor. En son açıklanan rakamlar, vatandaşın karşı karşıya kaldığı büyük ekonomik krizi gösteriyor. Çünkü borçlar katlandıkça devasa boyuta ulaştı. İşte o raporda öne çıkan güncel rakamlar: Vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu (takipteki borçları da dahil) 27 Ağustos–3 Eylül günleri arasında 5.3 milyar lira artarak 943.7 milyar liraya yükseldi. Bu borcun 20.7 milyar lirası vadesinde ödenmediği için takibe alınan kredi ve kredi kartı borçlarından oluşuyor. Bankalar ve finansman şirketlerine olan borcun 756.7 milyar lirası bireysel kredilerinden, 187 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 2.8 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 2.6 milyar liralık artış oldu. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları da toplam 20.7 milyar lira düzeyinde bulunuyor.

Temmuzda, 3 milyon 902 bin olan işsizlerin yanı sıra, 1 milyon 417 bin kişiyi bulan eksik istihdamdakiler ve 3 milyon 140 bin kişiyi bulan iş bulma umudu olmadığı için iş aramayan bu nedenle de işsiz sayılmayanlar dahil edildiğinde gerçek işsiz sayısı 8 milyon 460 bin kişiye çıkıyor.

BARDAĞIN DOLU TARAFI: Bankalardaki toplam mevduat, 9.4 milyar lira artarak 3 trilyon 911 milyar liraya yükseldi. TL cinsinden mevduatlar 10.1 milyar lira artarak ve 1 trilyon 765 milyar liraya çıktı. 1 milyar 106 milyon dolar artarak 261.1 milyar dolara yükselen döviz ve altın cinsinden mevduatların TL karşılığı ise kurda yaşanan azalışın etkisiyle 717 milyon lira azalarak 2 trilyon 155 milyar lira oldu. Döviz mevduatlarının toplam mevduattaki payı da yüzde 55 oldu. Gerçek kişilere ait mevduatlarda ise yüzde 55.9 oldu. Gerçek kişilere ait döviz mevduatları 1 milyar dolar artarak 165.8 milyar dolara çıktı.