Vatandaşın derdi geçim ve virüs

Vatandaşlar ekonominin, insanımızın canını ve sağlığını tehdit eden pandemiden dahi büyük bir sorun olduğunu düşünüyor. Gezici Araştırma Merkezi’nin son anketine göre Türkiye’nin en önemli sorunu ekonomi. Ankete katılanların yüzde 58.6’sı, Türkiye’nin şu an en büyük sorununun ekonomi olduğunu belirtirken, en büyük sorunun salgın olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 58 oldu. Birden fazla şıkkın işaretlenebildiği ankette işsizliğin en büyük sorun olduğunu söyleyenler ise yüzde 40.3 oranında gerçekleşti.

14 ilde bin 896 katılımcı ile yüz yüze yapılan ankete katılanlara Türkiye ekonomisinin nasıl olduğu yönünde bir soru da yöneltildi. Yurttaşların yüzde 69.72’si ekonominin “kötü” olduğunu söylerken, yüzde 21.1’i ise “iyi” olduğunu belirtti. AKP seçmeninin yüzde 42.9’u “ekonomi kötü” derken, MHP seçmeninin de yüzde 65.5’i ekonominin kötü olduğunu düşünüyor. Öte yandan katılımcıların yüzde 46.2’si önümüzdeki 6 ayın ekonomik olarak daha kötüye gideceğini söylüyor.

YÜZDE 61 KAYGILI

Ankete katılan yurttaşlara hayatlarından memnun olup olmadığının sorulması üzerine çoklu yanıt sistemiyle verilen cevaplarda yüzde 61’i “kaygılı”, yüzde 39.2’si “mutsuz”, yüzde 24.4’ü ise “ne mutlu ne de mutsuz” dedi. İktidarın pandemiyi iyi yönettiğini düşünenlerin oranı yüzde 39.2 olurken, yüzde 30.9 kötü yönettiğini söyledi. Yurttaşların pandemiye karşı alınan tedbirler içinde en çok yüzde 74.5 ile açık alanda sigara yasağına destek verdiği görüldü.

SADECE GIDA VE BARINMA

Metropoll’ün her ay düzenli olarak yaptığı ankete göre de geliri ile sadece beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilenlerin oranı yüzde 53’e yükseldi. Bu oran eylül ayında yüzde 48.2 idi. Ankete göre temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayanların oranı yüzde 25.7’ye ulaşmış durumda.

Bu arada Metropoll’ün son anketinde “Ekonomideki gidişattan kimi sorumlu tutuyorsunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 30’u Recep Tayyip Erdoğan yanıtı verdi.

Yüzde 23.6’lık kesim hükümeti sorumlu tutarken, Berat Albayrak’ı sorumlu tutanların oranı yüzde 10.8’de kaldı. Dış güçler diyenler ise yüzde 4.8 oldu. Covid-19 salgınını ekonomideki gidişattan sorumlu tutanların oranı sadece yüzde 3.6 oldu. Ekonominin kötü gitmediğini söyleyenler ise yüzde 1’de kaldı.