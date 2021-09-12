Vatandaşın derdi hayat pahalılığı… 12 Eylül 2021 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu





Muhalefet temsilcileri sokakta vatandaşın nabzını tuttu… Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 12 Eylül 2021 Pazar bülteni yayında hemen izle! FOX Haber’e abone olmak için: https://bit.ly/2EML99S Günün en sıcak ve çarpıcı gelişmelerini bulabileceğiniz; güvenilir, tarafsız ve kaliteli haberin adresi FOX Ana Haber; izleyicileriyle buluşuyor. Sıradanlaşmış bültenlerden çok daha farklı, interaktif bir sunum ile izleyiciye aktarılan Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, hafta sonu 19.00'da FOX'ta! Daha fazla video için abone olun: https://www.youtube.com/FOXHaber Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber

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