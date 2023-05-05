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4 Mayıs 2023
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Vatandaşın gündeminde boş pazar arabası var

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Hacer Foggo seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelip onların sorunlarını dinliyor. Foggo ziyaret ettiği evlerde yaşadıklarını SÖZCÜ’ye anlattı. Foggo, “ Onlarca evi ziyaret ettim hiç kimseden Togg ile ilgili bir şey duymadım. İnsanlar geçinemiyor. Asgari ücretle çalışan birinin bu aracı alabilmek için 107 ay yani neredeyse 9 yıllık maaşını hiç harcamaması gerekiyor” dedi. Foggo’nun değerlendirmeleri şöyle;

Yoksulluk üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Hacer Foggo, İzmir’in köylerini gezdi. Ağırlıkla kadınların dertlerini dinleyip sorunlarını not aldı.

GENÇLER BUNALIMDA

“İzmir’de yaşanabilir 2+1 bir evin kirası 5 bin 500 TL’den başlıyor. ‘Pazara gitmekten utanıyorum, yarım kilo veya tane ile almak zorundayım, boş pazar arabası taşımak zoruma gidiyor’ diyen bir kadının Togg ile ilgilendiğine inanabilir misiniz? İzmir’de atanamadığı için 27 yaşında intihar eden coğrafya öğretmeni İbrahim Yeşilbağ, atanamadığı için kurye olarak çalışan öğretmen Cihan Aslan, 33 yaşındaki Alim Koç. Yüzlerce genç işsizlik bunalımında. 21 senedir neyi neden yapamadılar da şimdi vaad veriyorlar. Verin yetkiyi görün etkiyi dediler gerçek ortada.”

Tarlada çalışanlarla böyle kucaklaştı.

Alaturka Online
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