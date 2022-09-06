Vatandaşın pankartlı isyanı: Boy abdesti alamıyoruz, günahımız yetkililerin olsun

Şanlıurfa’nın Merkez ilçesi Karaköprü’nün Gölpınar Mahallesi sakinleri, had safhaya ulaşan ve yaptıkları tüm girişimleri sonuçsuz kalan su sıkıntısına dikkat çekmek için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hem de taharet ve boy abdesti alamadıklarını belirten iki pankart astı.

Ahmet KAYA

Şanlıurfa’nın Merkez ilçesi Karaköprü’nün Gölpınar Mahallesi sakinleri, yaşadıkları su sıkıntısına dikkat çekmek için pankartlarla eylem yaptı.

Gölpınar Köyü sakinleri, köy meydanında astıkları iki pankarttan birisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım isteyerek, “Yüce Allah’a sığınırım ki bu bir sesleniştir. Seslerimizin sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız. Şanlıurfa Gölpınar Mahallesinde içme suyumuz yok. Reisimizden yardımlarınızı bekliyoruz” yazdı. İkinci pankartta ise, “Yüce Allah’a sığınırım ki bu bir sesleniştir. Abdest ve daharat (Taharet) almaya suyumuz yok. Cünüp olduğumuz zaman su olmadığından abdest alamadığımız için günahımız Allah katında siz yetkililerin olsun” ifadeleri yer aldı.

DEVA PARTİSİ’NDEN TOPLANTI

DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz, ekibiyle birlikte köyü ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinledi.

Tüysüz burada yaptığı açıklamada, “Medeniyetin ve GAP’ın merkezinden sesleniyoruz. Etrafımız baraj suyu ile çevrili ancak burada çok büyük bir mahalle susuzluk yaşıyor. Bu kez fotoğraflarınızın asılı olduğu pankartlarla sizlerin en çok sevdiği ve en iyi yaptığınız resimli reklamlarınızla size seslenmeyi deniyoruz. Belki bu şekilde bu sesi duyarsınız pandemi ve 55 derece sıcaklıkta susuzluk çekmenin hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Belki reklamlar için harcadığınız paranın çeyreği ile bu köydeki su sorunu çözülürdü. Bunu dahi çözemiyorsanız o koltukta oturmayın. Bırakın yapabilecekler gelsin” ifadelerini kullandı.

KIBRIS’A VAR, GÖLPINAR’A YOK

Köy Muhtarı Hasan Oğuz ise, 6 muhtar olarak su sıkıntısını dile getiren dilekçe verdiklerini belirterek, “Köyümüz Karaköprü’ye 5 kilometre, Fırat’a 12 kilometre. Biz hala içme suyu için kavga ediyoruz. 10 sene evvel sayın cumhurbaşkanım ‘Yolsuz, susuz köy kalmayacak’ dedi. Eğer 5 kilometreden köyümüze su getiremiyorsa bu devlet bitmiştir. Bakıyorum, İstanbul’da denizin üstüne yol yapan bir devlet var. Kıbrıs’a denizin altından içme suyu götüren bir devlet var. Hangisi doğru acaba” dedi.

GECE YARISI JANDARMA BASKINI

Köylülerin su sıkıntılarını dile getiren pankart asmaları ve DEVA Partisi’nin destek etkinliğinin ardından gece yarısı Jandarma destekli Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ (Şanlıurfa Su Kanalizasyon İdaresi) ekipleri köye gitti. Ekipler, pankartları sökmeye çalıştı.

Köylülerin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP‘li Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün gelmesini istemesine rağmen pankartlar indirildi.

Köylüler, “Keşke pankartları indirmek için gösterdikleri hızı köyümüze su getirmekte de gösterseler” diye tepki gösterdi.

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