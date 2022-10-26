Vatandaşın tapulu arazisi ‘Hassas Zon’ ilan edildi

Muğla’nın iki ilçesinde vatandaşların yıllardır kullandıkları tapulu arazilerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Hassas Zon Bölgesi ilan edilmesi tepki yarattı. Vatandaşlar karara itiraz etti. Karardan 4 bin tapulu arazi sahibinin etkileneceği öğrenildi.

Mustafa SARIİPEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Muğla’nın Ortaca ve Köyceğiz Mahalleleri’nde yıllardır kullandıkları tapulu arazilerinin Hassas Zon Bölgesi ilan edilmesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, “Doğal Karakteri Korunacak Alan” olarak gösterilen arazilerde doğal karakteri yansıtan makilik, fundalık ve çalılık arazi dahi bulunmadığı söyledi.

İlk, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olma özelliğindeki Muğla’nın, “Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi”nde yer alan mahallelerden önceki Hassas Zon alanlarına ilave olarak yaklaşık 5 bin 500 dönüm tapulu alan “Hassas Zon” alanı olarak ayrıldı. Planda bazı mahallelerdeki yerleşik alanda kalan parseller de yer aldığı ortaya çıktı.

KARARDAN 4 BİN TAPULU ARAZİ SAHİBİ ETKİLENİYOR

Yapılan çalışmadan etkilenecek olan 4 bin tapulu arazi sahibinin itirazda bulunduğu, gelen itirazlar üzerine 26-30 Ekim tarihleri arasında Ortaca’nın Dalyan Mahallesi’nde bilgilendirme toplantısı düzenleneceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarının revize edilmesi ve bölgenin genişleyen sınırlarını kapsayacak şekilde ilave plan kararlarının üretilmesi düşünüldü. Bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 2018 yatırım programı kapsamına alınan “Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve İlavesi ile Plan Araştırma ve Açıklama Raporu” hazırlandı. 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 28 Haziran 2022 tarihinde Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün internet sayfasında askıya da çıkmıştı.

“İTİRAZLAR YAPILDI, TARIMSAL FAALİYETLERİN YAPILMASI İMKANSIZ”

Nazım İmar Planı’na ilişkin itirazlarda, söz konusu alanların orman alanı ve sazlık alan olmayan bu alanların köylülerce yıllardır kullanılan tapulu ve verimli tarım arazileri olduğu belirtildi. İtirazda “Hassas Alan’ tanımlamasıyla ‘Doğal Karakteri Korunacak Alan’ kullanımlarında gösterildi” denilerek, 28 Temmuz tarihinde Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne yapıldı.

Yine itirazda, özel mülkiyet ve tarımsal faaliyetin gerçekleştiği alanların kullanımı tarım arazisi olarak kalması gerektiği, aksi takdirde plan hükümleri kapsamında değerlendirildiğinde tarımsal faaliyetin yapılmasının imkansız olacağı ifade edildi.

“5 BİN 500 DÖNÜM TAPULU ALANDA İNSAN FAALİYETLERİNE İZİN VERİLMEYECEK”

“Doğal Karakteri Korunacak Alan” olarak gösterilen arazilerde doğal karakteri yansıtan makilik, fundalık ve çalılık arazi dahi bulunmamasına dikkat çekilerek, “koruma özelliğini taşımayan tarım arazilerinin tarım alanı olarak bırakılması, tarımın desteklenmesi açısından da çok önemlidir.

Hassas Zon olarak ayrılan yaklaşık 5 bin 500 dönüm tapulu alanda insan faaliyetlerine izin verilmeyecek, bahçelerde bakımı ve hasat mümkün olmayacaktır. Yıllardır kullanılan bahçe ve zeytinliklerde belirlenen Hassas Zon alanı ile 6831 sayılı Orman Kanunu’ndaki 2/B hak sahipleri de bu yerlerde tarımsal faaliyetlerine devam edemeyecek” denildi.

“HAK KAYIPLARI BİNLERCE KİŞİYE MAĞDURİYET YARATACAK”

Yapılan itirazda, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin ülke ekonomisine önemli katkıları olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

“Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan sadece Köyceğiz’de binlerce ton narenciye ve nar üretilmekte. Bölgede üretilen yaş meyve ve sebze, oluşan sektör ülke ekonomisine önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır.

Bu bölgede üretilen ürünlerin hem iç pazarda tüketilmesi hem de dışarıya ihraç edilebilmesi için tarımsal üretimde kalite kaybını en aza indirecek, ürünlerin paketlenmesinde standartlar sağlanacağı tesislere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sağlandığı takdirde tüketim de artacaktır. Bu amaçla bölgede bu tür kullanım alanlarının olmaması ve büyük kapalı alan kullanımı gereksinimi olduğundan askıda bulunan plandan önce ‘Tarımsal Mahsul İşleme Tesisi, Depolama Alanı ve Soğuk Hava Deposu’ amaçlı imar planı çalışmaları başlatılmış ve planlamaya esas kurum görüşlerinin büyük çoğunluğu olumlu sonuçlanmıştı. Söz konusu karardan dönülmemesi hak kayıplarına neden olacak ve mağduriyet oluşacaktır.”

EN FAZLA MAĞDURİYET TOPARLAR MAHALLESİ’NDE

Toparlar Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Çelik, Köyceğiz olarak en fazla mağduriyeti Toparlar Mahallesi’ndeki vatandaşların yaşayacağını belirterek, “Zaten bazı yerlerde Hassas Zon olan bölge bu statüden çıkarılmış, tapulu araziler Hassas Zon olarak gösterilmiş. Alana hiç kimse gelerek bir çalışmada bulunmadı. Bu çalışmanın yerinde bir çalışma değil, kağıt üzerinde yapıldığını gösteriyor. Plandan dönülmesini istiyoruz” dedi.

“BU ÇALIŞMAYA BİR ANLAM VEREMEDİK”

Zeytinalanı Mahallesi Muhtarı Sezgin Koçyiğit, “Bu çalışmaya bir anlam veremedik” diyerek şöyle devam etti:

“Mahallenin içerisinde 2b’den parselizasyon çalışması yapılan 527 dönüm yer, mahalledeki evler hassas zon, makilik ve orman olarak gösterilmiş. Sadece Zeytinalanı mahallesinde bin civarında hak sahibi itiraz dilekçesi verdi. Muğla Fethiye karayolunun Köyceğiz-Ortaca arasında kalan yol kenarındaki bazı yerlerde ise bağ bahçe alanları görünüyor.

Bağ bahçe görünen alanlarda işletmeler ve yerleşim yerleri var. Masa başı çalışması yapıldığını görmekteyiz. Gerekli itirazlarımızı yaptık. Umarım bu yanlış karardan dönülür, karardan dönülmez ise hakkımızı mahkeme kapılarında aramaya devam edeceğiz” diye konuştu.

HASSAS ZON BÖLGESİ NEDİR?

Özel çevre koruma bölgeleri içinde de ayrıma gidilmiş ve daha önemli görülen alanlar hassas zon olarak nitelendirilmiştir. 383 sayılı KHK’nın tanımlar başlığını taşıyan 3. maddesinde Hassas Zon; Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan ve Başkanlıkça düzenlenen planlarda özel işaretlerle gösterilen; niteliğine göre tespit edilen tedbirlerle zaman, mekân ve faaliyet türleri açısından çok kısıtlı kullanımlara izin verilen ve gerekli sayı ve nitelikte özel personel tarafından kontrol edilen doğal rezerv alanını, şeklinde tanımlanmıştır.

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