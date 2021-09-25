Vatandaşın tasarrufuna anında yansıttılar

Kamu ve özel bankalar TL mevduat faizlerini politika faizindeki 1 puanlık indirim kadar hemen düşürdü. MB’nin indirim kararı kredi faizleri üzerinde ise etkili olmadı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Merkez Bankası’nın (MB) politika faizinde 100 baz puanlık indirim sürprizinin maliyeti döviz, tahvil ve hisse senedi piyasaları için ağır olurken; karar bankacılık sektöründeki fiyatlamaları da etkiledi. Bankalar, TL’de düşen maliyeti vatandaşın tasarrufuna anında yansıttı. Kredi faizlerinde ise henüz bir değişiklik olmadı. Bankacılar hem kamu hem de bazı özel bankaların TL mevduat faizlerini politika faizindeki 1 puanlık indirim kadar düşürdüğünü aktardılar. Merkez Bankası’nın faiz kararının kredi tarafında ise bir etkisini beklemeyen bankacılar, kamu bankalarından gelebilecek bir faiz değişikliğine göre özel bankaların da aksiyon alabileceğini öngörüyor.

DOLARİZASYON KAÇINILMAZ

Uzmanlara göre, Merkez Bankası’nın kararı bankacılık sektöründe ortalama yüzde 18-18.5 olan TL mevduat faiz oranlarında 1 puanlık hızlı düşüşe neden olurken, reel mevduat faizinin negatif bölgede daha da derinleşmesine yol açtı. Resmileşen negatif faiz ortamında Türk Lirası üzerinden tasarrufu olanlar için dolarizasyon eğiliminin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. TCMB’nin haftalık verilerine göre 17 Eylül itibarıyla TL mevduatlar toplam mevduatın yüzde 46.8’ini, yabancı para mevduatlar ise yüzde 53.1’ini oluşturuyor.

Öte yandan Ekim 2020’den bu yana TL mevduatlara uygulanan stopaj desteği de 30 Eylül’de sona erecek. Stopaj indiriminin TL’de örtülü faiz artışı sağladığını belirten uzmanlar yıl sonuna kadar stopaj desteğinin devam edeceğini öngörüyor. Analistlerin hesaplamalarına göre 30 Eylül’de stopaj teşviği uzamazsa TL mevduattaki net getiri toplamda 275 baz puan düşmüş olacak.

Kur 8.8783 ile rekor tazeledi bankalarda kayıp %3’ü aştı

TCMB’nin faiz indirerek TL’nin reel getirisini eksiye düşürmesi ve gelecek aylarda faiz indiriminin devam edeceği beklentisi TL’de rekor düşük seviyeye neden oldu. Dün borsada satışlar artarken, dolar 8.8783 lira ile Euro ise 10.4012 lira ile rekor tazeledi. Dolar günü 8.8400 liradan, Euro ise 10.3500 liradan tamamladı. Ay içinde TL dolar karşısında 60 kuruş ile % 6 değer kaybetti ve sene başı kayıp da % 19’a çıktı. Borsa İstanbul’da kayıplar dün iyice belirginleşti. Endeksi aşağı çeken en büyük etken yabancı yatırımcının ağırlıklı yatırım yaptığı bankacılık endeksi oldu. Bankalar dün %3.3 geriledi ve endeksin bu ayki kaybı % 10’u buldu. Analistler banka desteği olmadan borsanın güçlenmesinin mümkün olmadığını ve para politikasındaki hamlelerin yabancı portföy çıkışlarına neden olacağını belirtiyor. Borsa İstanbul günü % 1.20 düşüşle 1.384 puandan tamamladı.

Enflasyon, kur, faiz sarmalına girdik

HSBC Baş Ekonomisti İbrahim Aksoy, yayınladığı bültende enflasyonda düşüş ihtimalinin azalmasının reel mevduat faizlerinin negatif bölgede kalmaya devam etmesine ve TL’de zayıflığın sürmesine neden olabileceğini belirtti. Aksoy, “Bir kez daha düşen reel faiz, değer kaybeden TL, yükselen enflasyon sarmalına girebileceğimiz görülüyor” dedi.