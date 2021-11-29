Vatandaşın yararına ne varsa reddettiler

Bütçede vatandaşın yararına olan önergelerin tümü AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Ayrıca muhalefetin ‘dış güçler’in araştırılmasına yönelik önergesi de kabul görmedi.

Deniz AYHAN

TBMM‘deki bütçe maratonu görüşmeleri 22 günde tamamlandı. Ancak ekonomik kriz ortamında vatandaşların sırtındaki yükü biraz olsun alabilecek yasa tekliflerinin hiçbiri kabul görmedi. Muhalefet partilerinin sunduğu bu yasa teklifleri AKP ve MHP vekillerinin oylarıyla reddedildi. Ayrıca, Hükümetin her fırsatta dile getirdiği ‘dış güçler’in açığa çıkarılmasına yönelik araştırma önergesi de AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilmedi.

TBMM’de görüşmeleri tamamlanan 2022 yılı bütçe görüşmelerinde vatandaşın yararına bir şey çıkmadı. Muhalefet partileri tarafından sunulan emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü, polis ve sağlık görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi, öğrencilere yeni yurt yapılması ve KYK borçlarının silinmesi, engellilere elektrik ve doğalgazın indirimli verilmesi yönündeki önergeler teklif olarak kaldı. Aynı şekilde asgari ücretin vergi dışı bırakılması, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılması, eğitimcilere Öğretmenler Günü’nde 1 maaş ikramiye verilmesi, akaryakıtta çiftçiden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaması, doğalgaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve Katma Değer Vergisi’nin (KDV) kaldırılması, elektrikten kış ayları boyunca KDV alınmaması gibi teklifleri içeren önergeler de AKP-MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

CUMHUR İTTİFAKI’NA TAKILDI

Bu süreç boyunca hem komisyonlarda hem de Meclis Genel Kurulu’nda CHP, İYİ Parti ve HDP tarafından verilen ve Cumhur İttifakı tarafından reddedilen önergelerden bazıları şöyle: “Milletvekilleri, asgari ücretin 3 katından fazla maaş almasın. Muhtaç vatandaşa, ücretsiz doğalgaz ve elektrik için 50 milyar TL’lik fon oluşturulsun. Çiftçi borçları silinsin. 200 bin öğretmen ataması yapılması için 24 milyar ödenek verilsin. Okullardaki tüm kırtasiye ve temizlik malzemeleri bakanlık tarafından karşılansın. Asgari ücretin 5 bin TL’ye yükseltilmesi ve vergiden muaf olması için 50 milyar TL ek kaynak aktarılsın. Ek 175 milyar ödenekle, en düşük emekli maaşı 4 bin TL olsun. Ek 40 milyar TL ile emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözülsün”.

Esnafa destek de kabul görmedi

Muhalefetin sunduğu yasa teklifleri arasında 7 milyar 250 milyon TL kaynakla, polis, öğretmen, sağlık çalışanları, din görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi de yer alıyordu. Ayrıca, 2 milyar TL bütçeyle yeterli sayıda yangın söndürme uçağı alınması, 10 milyar TL ödenek artırımı ile muhtaç ailelere bebek bezi, mama yardımı yapılması da kabul görmedi. Şehit yakınları ve gaziler için 5.5 milyar TL ek ödenek ayrılması, 20 milyar TL ek ödenekle Marmara’nın müsilaj sorununun çözülmesi, 50 milyar TL ek ödenekle depreme dayanıklı olmayan yapıların dönüştürülmesi, 25 milyar TL’lik ek bütçe ile esnaf başına 15-25 bin TL hibe yapılması önerileri de karşılık bulmadı. Öğrencilere verilen burs yardımının bin TL’ye çıkarılması, Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının silinmesi, 5 milyar TL’lik ek ödenekle 50 bin sağlık çalışanı atamasının yapılması önerileri de Cumhur İttifakı’na takıldı.