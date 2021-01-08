Vatandaşın yüzde 50.3’üne göre ekonomik sıkıntının temel sorumlusu salgın değil iktidar

Araştırma sonuçlarına göre salgın, hayat pahalılığı ve işsizlik 2020’ye damgasını vurdu. Kur dalgalanmaları ile yükselen hayat pahalılığı dolayısıyla geçim sıkıntısı yaşayanların sayısında büyük artış yaşandı.

Kadir Has Üniversitesi’nin desteğiyle 2010’dan bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen “Türkiye Eğilimleri Araştırması” 2020 sonuçlarına göre vatandaşın corona virüsü salgınından sonraki en önemli sorunu 2019 yılında olduğu gibi yine hayat pahalılığı ve işsizlik oldu.

Toplumun yüzde 51.8’i ekonomik durumunun kötüye gittiğini belirtirken, her iki kişiden biri ise yaşanan ekonomik zorlukların temel nedenleri arasında hükümet ve Merkez Bankası politikaları ile yüksek faizleri sıraladı. Buna karşın salgın, yakın dönemde yaşanan ekonomik zorlukların nedenleri arasında yüzde 3 ile son sırada yer aldı.

‘İŞ VE AŞ’ EN ÖNEMLİ MESELE

11 Kasım-4 Aralık 2020 tarihleri arasında “Akademetre Araştırma” tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Eğilimleri” araştırması Türkiye temsiliyetine sahip 26 kent merkezinde yaşayan 18 yaş üzeri bin kişiyle yapılan görüşmelere dayanıyor.

2020 sonuçlarına göre, Türkiye’nin en önemli sorunu % 23.5’lik oran ile ‘corona virüsü salgını’ oldu. İkinci sorun ise bu yıl da değişmeyerek % 20.7’lik oranla ‘hayat pahalılığı ve işsizlik’ oldu.

Üçüncü sırada % 12.3’le ‘ekonomide yaşanan sorunlar’ yer aldı. ‘Hak ve özgürlüklerin sınırlanması’ (%12.3) salgını dışarda bıraktığımızda ekonomik sorunlardan sonra ikinci sıraya yerleşti.

‘Terörle mücadele’ listede (% 8) ilk kez beşinci sıraya düştü. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın, terör olaylarının hak ve özgürlük arayışlarının gerilemesine yol açtığını ifade ederek, “Terör olaylarının yaşanmıyor oluşu, hak ve özgürlük arayışını öne çıkarıyor. ‘İş ve aş’ ise her zaman en önemli mesele olarak kalmaya devam ediyor” dedi.

Araştırmada ‘Türkiye’de yakın dönemde yaşanan ekonomik zorlukların temel nedeni nedir’ sorusuna toplumun % 22.4’ü ‘hükümet politikaları’, % 14’ü ‘Merkez Bankası politikaları’, % 13.9’u ise ‘faizlerin yüksek olması’ yanıtı verdi. Böylece toplumun % 50.3’i iktidarı işaret ederken, yalnızca % 3’ü ekonomik zorlukların temel nedeni olarak koronavirüs salgınını gösterdi.

KUTUPLAŞMA 4 YILIN ZİRVESİNDE

Araştırmada “Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi” sorusuna toplumun % 51.8’i ekonomik olarak daha kötüye gittiğini belirtirken, % 51.1 ‘kendimi/ailemi geçindiremiyorum’ yanıtını verdi.

‘Borçlarımın seviyesinden endişe duyuyorum’ diyenlerin oranı % 48.9 oldu. Türkiye’de siyasal kutuplaşma olduğunu düşünenlerin oranı % 55.9 ile 4 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Kutuplaşmanın ekseni olarak % 42.9 ile laik-dindar ve % 28.6 ile sağ-sol ayrımı öne çıktı.

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