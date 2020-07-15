Vatandaşlar, 15 Temmuz'da İBB binası önünde şehit düşen kahramanları andı

İSTANBUL (AA) – Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehit olan kahramanlar anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Saraçhane’deki İBB binası önünde şehit düşenler için anma etkinliği düzenlendi.

Vatandaşlar, 15 Temmuz şehitlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı şehitler panosunu inceleyip dualar etti. Bazı ziyaretçiler de darbe gecesi belediyenin süs havuzunda abdest alan vatandaşları temsilen konulan balmumu heykellerini inceledi.