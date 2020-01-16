Vatandaşlar bu hafta da dolar birikimlerini artırdı

Merkez Bankası haftalık banka ve para istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin dolar hesaplarındaki miktar bu hafta da artış gösterdi. Vatandaşların dolar birikimleri 10 Ocak ile biten haftada 30 milyon dolar artarak 66 milyar 584 milyon dolardan, 66 milyar 614 milyon dolara çıktı. Vatandaşların dolar birikimleri geçen hafta 184 milyon dolar artmıştı.

TOPLAM MEVDUATLAR ARTTI

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 10 Ocak ile biten haftada 1 milyar 398 milyon dolar artarak, 224 milyar 778 milyon dolardan 226 milyar 176 milyon dolara çıktı.

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı 3 Ocak ile biten haftada da 666 milyon dolar artmıştı.