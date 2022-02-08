Vatandaşlar fatura yükünü taşıyamıyor

Her 10 kişiden 9’u için en büyük problem ekonomi olurken, market harcamasından kısan tüketicinin en zorlandığı alan elektrik faturaları oldu.

Sayime BAŞÇI

Yeni yılda gelen son zamlarla bir evin aylık kirasını aşan ve yurdun dört bir yanında protestolara neden olan faturalar, halkın en çok zorlandığı gider kalemi oldu. Toplumun yarısından fazlasının ekonominin birkaç ay içinde daha da kötüye gideceğini düşündüğü bu ortamda, tüketiciler market alışverişlerini de azaltmaya başladı. Ipsos tarafından yapılan Anti Kriz Monitörü araştırmasına göre son zamların ardından bireylerin yüzde 55’i elektrik giderlerinin kendilerini çok zorladığını açıkladı. Bunu yüzde 48 ile giyim, yüzde 46 ile doğalgaz faturaları izledi.

GELİR AZALDI

Düşen alım gücü ve eriyen bütçeler halkın büyük bir kısmını etkilemeye başladı. Her iki kişiden biri hane gelirlerinin azaldığını belirtirken kişisel ekonomilerine yönelik beklentileri de olumlu değil. Önümüzdeki birkaç ay içinde kişisel ekonomilerinin daha da kötü olacağını belirtenlerin oranı yüzde 57.

BÜTÇELER ZORDA

Araştırmaya göre fatura dışındaki temel giderlerin büyük bir kısmı da vatandaşı zorluyor. Toplumun yüzde 44’ü ev temizlik ürünlerindeki giderlerin, yüzde 40’ı ise gıdaya yapılan harcamaların yüksek fiyatlar nedeniyle bütçelerini çok zorladığını açıkladı. Türkiye ekonomisinin mevcut durumunun iyi olmadığını düşünenlerin oranı da yüzde 81’e ulaşmış durumda. Artık her 10 kişiden 9’u için ekonomi en önemli problem.

Ekonomik kriz parti ayırt etmedi

Vatandaşa göre son dönemlerde ülkenin açık ara en büyük probleminin ekonomi olduğunu kaydeden Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Ekonomi, siyasi tercihlerden bağımsız bir sorun haline dönüşmüş halde. Bunu her on kişiden sekizinin ülke ekonomisinin durumunu kötü olarak nitelendirmesinden anlıyoruz, son yayınlanan araştırmalara göre hiçbir siyasi partinin veya ittifakın %80 oy oranı yok, vatandaş oy tercihinden bağımsız olarak ekonomiden memnuniyetsiz”

Market alışverişi asgariye indi

– Eriyen gelirleriyle bütçelerini denkleştirmeye çalışan vatandaş, market harcamalarından kısmaya başladı. Toplumun yüzde 66’sı market alışverişlerinde ihtiyaçlarının en asgari düzeyde tuttuğunu ve gerektiğinde bazı ürünleri almaktan vazgeçtiklerini açıkladı. Vatandaşlar harcamalarını minimumda tutmaya çalıştıklarını belirtirken, yüzde 24’lük kesim ise tükettikleri ürünleri daha ucuza mal etmenin yollarını arıyor.