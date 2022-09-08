Vatandaşlar: Kuşadası’nda jeotermal istemiyoruz

Kuşadası’nın Değirmendere Mahallesi’nin Sazdeğirmeni mevkiinde açılmak istenen jeotermal kuyulara karşı bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları kenetlendi. Aydın İdare Mahkemesi heyetinin “ÇED gerekli değildir” kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davanın ara kararı gereği bölgede bilirkişi incelemesi yapmasına kalabalık bir vatandaş topluluğu eşlik etti.

Latif SANSÜR

Turistik kent Kuşadası’nın verimli tarımsal arazileri ile öne çıkan Kirazlı ve Değirmendere mahallelerinde bir şirket tarafından açılmak istenen dört jeotermal kuyu ile ilgili yöre halkı ve sivil toplum kuruluşları el ele verdi.

“ÇED gerekli değildir” kararına karşı Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Kirazlı Küplüce Kalkınma Kooperatifi, Kirazlı Sulama Kooperatifi ve Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği tarafından karşı Aydın İdare Mahkemesi’ne kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtıkları davanın ara kararı gereği bölgede bilirkişi incelemesi yapıldı.

Mahkeme hakimi, akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyetinin alanda incelemesi sırasında sivil toplum kuruluşları, çevreci dernekler ve kooperatif üyeleri bölgede yürütülecek jeotermal faaliyetin verimli tarım arazilerine zarar vereceğine dikkat çekti. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarınca yapılan incelemelerde 4 alandan 2’sinin 1. Derece arkeolojik sit kapsamına girdiği tespit edilerek olumsuz görüş verildiği de hatırlattı.

BİLİRKİŞİLER RAPORU BİR AY İÇİNDE HAZIRLAYACAK

Davanın avukatlarından Cem Altıparmak, bilirkişi incelemesinin bölge açısından olumlu sonuçlanacağına inandığını belirterek “Bilirkişiler bugün iki sondaj sahasını dolaşarak, fotoğraf çektiler. Bölgenin biyolojik ve coğrafi yapısını araştırdılar. Sadece sondaj alanı değil çevresindeki tarımsal arazilerin de incelemesi yapıldı. Keşif sona erince bilirkişi heyeti kendi raporunu hazırlamak için 30 günlük bir süre olacağını belirtti. Biz keşfin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Sonucu bekleyeceğiz” dedi.

KUŞADASI DEĞİRMENDERE JEOTERMAL BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILDI

Kuyuların açılması düşünülen bölgenin Kuşadası’nın en önemli tarım arazileri olduğunu söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü’de şu ifadeleri kullandı:

* “Kuşadası’nda gelişmiş konaklama imkanları ile ilçedeki en önemli sektör turizm olmakla birlikte, tarımsal üretim halen halkın önemli bir kısmının geçim kaynağı durumundadır. Özellikle Değirmendere bölgesi yoğunlukla zeytin ve diğer ürün desenleriyle Kuşadası’nın en önemli tarım bölgelerinden biridir.

* Aynı zamanda bölge bitki çeşitliliği, anıt ağaçlar ve arkeolojik alanlar açısından zengin mekanlara ev sahipliği yapıyor. Bu zengin olanakları nedeniyle geliştirilecek projelerle yerel insanın sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı yapacak doğaya uyumlu ekoturizm faaliyetleri için ideal bir bölgedir.

* Kuşadası’nın tarımına, iklimine, doğal peyzajına, bitki çeşitliliğine ve yaban hayatına zarar verecek her türlü uygulamalara izin verilmemelidir. Bu konuda Kirazlı köyünü destekliyor ve bölgede geleneksel tarım ve ekoturizmden başka faaliyet yapılmamasını, ekolojik bölgenin bütüncül olarak korunmasını ve gelecek kuşaklara ulaştırılmasını istiyoruz.”