Vatandaşlar pazarda isyan etti: Suçlu ‘dış güçler’ bunlar sütten çıkmış ak kaşık

Vatandaşlar bu sene Ramazanı daha çok yoksullaşarak karşıladı. İftar ve sahur sofraları eski bereketini yitirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2018 seçimlerinde yüzde 74,9 oy aldığı Konya’da alışverişe çıkan vatandaşlara mikrofon uzattık.

BİRİNİN ‘DUR’ DEMESİ LAZIM

“Ramazan hazırlığınızı yapabildiniz mi? Ekonomik krizin sorumlusu sizce dış güçler mi, iktidarın ekonomi politikası mı?” diye sorduk.

İSMAİL AYDİLEK: “Fiyatlar çok yüksek. Elimizi saldığımız 20 lira. 20 liradan aşağı domates, patates yok. Ben emekliyim, Cumhurbaşkanımız emekliye 7 bin 500 lira verdi ama şimdi hiçbir değeri yok ki, 2 kilo et parası… Etin kilosu 300 lira olmuş. Şimdi biz vatandaş olarak ne yapacağız? Biz zam istemiyoruz, fiyatlar aşağı çekilsin. Bu zamların dış güçlerle falan alakası yok. Birinin buna ‘dur’ demesi lazım. Ben Cumhurbaşkanımızı seviyorum ama 20 yıldır devam ediyor. 20 yıl sonunda geldik duvara dayandık.”

ONLAR PAŞA GİBİ YAŞIYOR, BİZ SÜRÜNÜYORUZ

Torunları için endişelenen bir teyze ise şöyle konuştu: “Her şey ateş pahası. Ramazan geldi 2’ye katlanmış her şey. Zaten aldığımız 3 kuruş emekli parası. Paşa gibi yaşıyorlar, biz de burada sürünüyoruz. Türkiye’de her şey dış güçler. Deprem olur dış güçler, pahalılık olur dış güçler, her şeyi dış güçlere bağla… Buradakilerin hiç suçu yok, sütten çıkmış ak kaşık hepsi. Gençlere, çocuklarıma, torunlarıma acıyorum. Ben geldim gidiyorum ama benim torunlarım, çocuklarım, üniversite mezunları boşta geziyor. Yazık günah… Üretim yok, fabrikalar gitti ne olacak? Her şeyde dışarıya göbeğimizden bağlıyız. Ukrayna savaşta ama bize birçok şey satıyor. Bizim toprağımızda ne eksen biter ama bizde yok. Çünkü çiftçiye destek yok, esnafa destek yok. Halimiz kötü…”

DIŞ GÜÇLER PAZAR FİYATLARINA NASIL MÜDAHALE EDER?

ŞABAN ÇETİN: Deminden beri 10 yere salatalık sordum, alamadım. Eski Ramazanlar gibi gönlümüzce alışveriş yapamayacağız. Bu fiyat artışlarına işgüzarlık, iş bilmezlik, beceriksizlik gibi ne sayarsanız sayın ama kesinlikle dış güçler değil. Gelip de bu pazara müdahale edecek halleri yok herhâlde.

CUMHUR YAZAN: Bunun dış güçlerle alakası yok. Maaşa 10 lira zam geliyorsa diğerlerine 20 lira geliyor. Yetmiyor… Bugün haberlerde Erdoğan’ın 5 bin 500 lira olan maaşı 7 bin 500 liraya yükselttiğini okudum. Neye yetecek? Hani derler ya, ‘balık boştan kokar’ diye, benim 9 bin lira maaşım var, yetmiyor.

HAYRİYE ERTAŞ: Fiyatlar çok pahalı. Bizim gibi bir BAĞ-KUR emeklisi için çok kötü. Bu pahalılığın dış güçlerle hiç alakası yok. Benim oğlum Amerika’da orada bu kadar pahalılık yok.

BATMIŞ BALIK YAN GİDİYOR NE OLACAK?

İSMINI VERMEK ISTEMEYEN VATANDAŞ: Bir an önce fiyat düzenlemesi yapılırsa insanlar Ramazan ayında gönlünce yiyip içebilirler. Marketlerde fahiş bir fiyat artışı var. En büyük Türk Liramız olan 200 TL ile şu an 1 kilo kaşar peyniri dahi alamıyoruz. Trajikomik bir durum, bu artık sözün bittiği bir yer. Bir an önce bu fiyat artışlarına bir ‘dur’ denilmesi gerekiyor. ‘Fiyatlar çok iyi, yiyip içebiliyoruz’ diyenlere inanmıyorum. Bizler vekillerimizi ve başa gelen insanları seçtik. Ülkenin ekonomisi, bütçe yönetimi kendilerine emanet. Biz kendilerinin bize uygun gördükleri bütçeyle geçinmeye çalışıyoruz sadece. Dolasıyla ben bunun dış güçlere bağlanmasının küçük bir bahane olduğunu düşünüyorum.

FATMA İSLAMBAY: Ramazan’da gönlüme göre alışveriş yapamıyorum, fiyatlar pahalı. Eski Ramazanlar gibi bolluk bereket yok.

İSMİNİ VERMEK ISTEMEYEN VATANDAŞ: 3 kuruş para verdiler, kiraya mı verelim, elektriğe mi verelim. Sadece gıda olarak değil, her tarafta bir artış var. Kiracıysa ev sahibi dört gözle artışın ne zaman yapılacağını bekliyor. Elektrik öyle, doğalgaz öyle… Batmış balık yan gidiyor. İnşallah düzelir.

PAZAR ESNAFI: Fiyatlar diğer günlere nazaran gayet uygun. Domatesi biz 20-25 liraya satıyorduk şimdi 15 liraya satamıyoruz. Fiyatlar gayet uygun ama pazarlarda bir zayıflık var. 25 lirayken alıyorlardı şimdi 15 liraya alan yok, burada biraz tuhaflık var. Fiyat artışlarında hava şartları ile ihracat etkili.